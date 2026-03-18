Lidia González 18 MAR 2026 - 12:14h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ habla de la relación tóxica que tuvo y el bucle en el que se vio envuelta

Giro radical en el reencuentro de las parejas en ‘Tras casados a primera vista’ tras sus decisiones más complicadas

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¡Ha llegado el momento de Luciana Tamagni! La protagonista de ‘Casados a primera vista’ se sienta frente a las cámaras de mtmad para que todos sus seguidores conozcan su faceta amorosa más allá del programa en el que ha participado. Por ello, se sincera sobre su relación más tóxicas y el límite al que llegó. La enfermera echa la vista atrás y hace un recorrido completo por su pasado amoroso. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La influencer no ha tenido buena suerte en el amor, ya que ha encadenado una serie de relaciones con conductas complicadas que le han hecho tener que enfrentarse a situaciones muy delicadas. En concreto, se detiene a habla sobre su primer romance, que duró nueve años, y en el que había patrones que no eran normales: “Me limitaba hablar con chicos, me decía cómo tenía que ir vestida”.

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Ahora que ha pasado el tiempo, la creadora de contenido sabe que ha “permitido muchas cosas” y explica el bucle en el que se vio envuelta: “Adelgacé muchísimo, tenía que ser perfecta”. La protagonista de ‘Casados a primera vista’, que ha leído el mensaje que Borja le mandó tras salir del programa, desvela cómo se dio cuenta de la situación en la que se encontraba y cómo se enfrentó a su decisión de acabar con su relación.

Luciana Tamagni reflexiona sobre su rol de ‘cuidadora’ con su expareja

Luciana Tamagni también ha hablado claro sobre un papel que ha sido muy mencionado a lo largo de toda su experiencia en ‘Casados a primera vista’. La creadora de contenido reflexiona sobre su rol de ‘cuidadora’ con su expareja y explica cómo se dejó a sí misma por mantener esta relación: “Me centré en él, descuidé a mis amigos y a mi familia”.

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Luciana Tamagni ha querido abrirse en canal para repasar todo su historial amoroso, repleto de una serie de relaciones tóxicas. La protagonista de ‘Casados a primera vista’ no solo habla de su tormentoso primer amor, sino que recuerda todos sus romances. Más sincera que nunca y dispuesta a que se conozca toda su verdad, la creadora de contenido lo cuenta todo: infidelidades, autoestima y problemas con su familia. ¡Dale al play y descúbrelo, en Mediaset Infinity!