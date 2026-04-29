Lidia González 29 ABR 2026 - 13:05h.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ cuenta cómo vivió su conflicto con Luciana en la Feria de Sevilla y le dedica unas palabras

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Borja ha querido dar todas las explicaciones después de salir a la luz todo lo que ha ocurrido en la Feria de Abril y ha sido muy sincero al respecto. Después de que Laura Ulldemolins comunique que ha abandonado su empresa familiar definitivamente, el que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ le manda un contundente mensaje a Luciana tras su desencuentro. El influencer opina sobre todo lo que ha ocurrido y explica cómo se ha sentido por su actitud. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“La situación me ha desbordado por completo”, comienza explicando el creador de contenido. Tras desatar los rumores de relación por los contenidos que han estado subiendo a redes sociales, su estancia en la Feria de Sevilla era un momento muy deseado, pero no salió como esperaban. Después de contar todos los detalles sobre el conflicto que han tenido, le dedica un contundente mensaje a la exparticipante de ‘Casados a primera vista’: “Hubiera preferido que te quedaras en casa”.

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Laura Ulldemolins se posiciona con Borja en su conflicto con Luciana

Laura Ulldemolins tampoco ha querido quedarse callada y ha dado su opinión más sincera sobre todo lo que sucedió hace tan solo unos días y la polémica que se ha generado a su alrededor. La catalana se posiciona con Borja en su conflicto con Luciana y desvela todos los motivos. Muy sincera, recuerda todo lo que ha pasado y asegura: “Nunca le he visto darle ilusiones”.

La catalana aclara si cambiará su actitud tras lo ocurrido con Luciana

Laura Ulldemolins ha tenido un vínculo muy estrecho con Luciana desde su paso por ‘Casados a primera vista’; sin embargo, tras los últimos acontecimientos, todo apunta a una crisis en su amistad. La catalana se abre en canal y aclara si cambiará su actitud tras lo ocurrido con Luciana. ¡Dale al play y descubre todo lo que tienen que contar, en exclusiva, en Mediaset Infinity!