Lidia González 05 MAY 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ hace una cronología completa de su conflicto con Borja y Laura en la Feria de Sevilla

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Se ha hablado mucho sobre Luciana Tamagni las últimas semanas y, ahora, ha decidido romper su silencio para contar toda la verdad. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ revela el motivo real de su conflicto con Borja y Laura Ulldemolins después de que ellos hayan dado su versión sobre lo que pasó en la Feria de Abril. Profundamente decepcionada con los últimos acontecimientos que ha vivido, se sienta frente a las cámaras de mtmad y confiesa todos los detalles. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Llevo bastante tiempo callándome por los demás”, comenzaba explicando la creadora de contenido. Ahora que ha decidido defenderse y sacar a la luz su verdad, la influencer cuenta, paso por paso, todo lo que sucedió durante los días que estuvieron juntos en Sevilla. Luciana revela todos los “desplantes” que vivió por parte de los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ y desvela cuál fue la gota que colmó el vaso: “Laura se metió en la habitación con Borja y durmieron juntos”.

La creadora de contenido asegura que tiene “mucha tristeza que digerir y mucha decepción” después de todo lo que vivió durante la Feria de Sevilla. Ahora que ha visto el mensaje que Borja le envió tras salir a la luz todo su conflicto, la influencer se defiende de algunas de las cosas que se han dicho sobre ella. Además, se sincera sobre las discusiones que ha tenido con Borja y se muestra muy tajante: “Haces una cosa delante de tus amigos y por detrás me dices otras”.