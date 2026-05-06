Betsy Arakawa, mujer del actor Gene Hackman, murió a los 65 años a causa del hantavirus

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El hantavirus, que está en el centro del foco mediático por las muertes e infecciones que está causando desde su detección en el crucero MV Hondius, es una infección respiratoria de la que ya se había hablado anteriormente cuando la mujer del actor estadounidense Gene Hackman, Betsy Arakawa, murió a causa de dicho virus en febrero de 2025.

A día de hoy en el buque, que partió del puerto argentino de Ushuaia el 1 de abril y se dirigía a Cabo Verde, para terminar en Canarias, van unas 150 personas, de las cuales 14 son españolas.

Se encontró un gran foco de contagio

El hantavirus es una infección respiratoria que afecta a roedores, pero que puede dar el salto a humanos a través del contacto con dichos animales, como ha sido el caso que acontece, en el que se han infectado siete personas del crucero, de las cuales tres han fallecido y una está grave.

También fue el caso de Betsy Arakawa, esposa del actor estadounidense Gene Hackman, que falleció a los 65 años en su casa alrededor del 12 de febrero de 2025 a causa del hantavirus.

El Departamento de Salud de Nuevo México (EEUU) encontró, un mes después de la muerte, múltiples roedores muertos y nidos en varias dependencias de la vivienda, así como heces de estos animales, principal foco de contagio de esta infección respiratoria.

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El médico forense estatal concluyó que Arakawa falleció a causa de hantavirus, que puede causar síntomas parecidos a los de la gripe antes de progresar como una enfermedad respiratoria, así como insuficiencia cardíaca y pulmonar.

Por su parte, Gene Hackman, quien padecía alzhéimer, pasó una semana más en la casa conviviendo con el cadáver de su esposa antes de fallecer el 18 de febrero a los 95 años por una enfermedad cardíaca.