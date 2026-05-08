Rocío Molina 08 MAY 2026 - 09:04h.

El exconcursante de 'GH VIP' habla por primera vez de cómo encontrar el amor y hace unas confesiones inesperadas sobre su actual situación personal

Zeus Montiel habla de los problemas a los que se enfrenta en su situación actual: "Uno aprende a base de errores"

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Zeus Montiel ha hecho una confesión a sus seguidores muy privada. El exconcursante de 'GH VIP', que no es dado a hablar de su vida amorosa, se ha sincerado sobre lo que supone ser hijo de Sara Montiel y lo que le afecta eso para entablar relaciones. En una declaración que rara vez ha hecho en público, el artista ha querido desmentir que haya tenido un camino de rosas por 'ser hijo de' y lo que esto le ha condicionado.

En un momento especial para él en el que está inmerso en el homenaje para su madre del que lleva años preparándose y más formado que nunca, el hijo de Sara Montiel y Pepe Tous ha hablado abiertamente sobre su vida sentimental. A través de su perfil oficial de Instagram, Zeus Montiel ha grabado un vídeo en el que ha hablado de los dos tipos de mujeres que se ha encontrado en su camino y que le han marcado de una manera u otra.

Tras su ruptura con Susana Bianca a la que conoció en 'GH VIP', no se le han conocido otras relaciones al cantante. "No tengo pareja y la verdad que me apetece", eran las declaraciones que hacía recientemente. Un situación que sigue igual y a la que ahora él ha querido dar más detalles. Por un lado, el intérprete ha explicado que se ha encontrado con algunas mujeres que se han acercado a él por mero interés y ganas de foco.

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"Se han acercado a mí por fama y por popularidad", ha sentenciado de una situación que a base de malas experiencias y decepciones ha sabido detectar. "Existen y existirán", ha confesado sin dar más ejemplos ni detalles al respecto. Afortunadamente, no es lo único que ha vivido a nivel relaciones. El exconcursante de 'GH VIP' también se ha encontrado con la otra cara de la moneda: el perfil que desea que se convierta en una futura relación.

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El hijo de Sara Montiel y Pepe Tous describe a estas chicas que ha tenido la oportunidad de conocer como personas "normales, naturales, sencillas, terrenales". No buscan cámaras y le quieren a él por ser cómo es. "No hace mucho me encontré con una chica estupenda, maravillosa, pero que le daba pavor que pudiera pillarla una cámara o que la hicieran una foto. Le daba pánico", ha confesado sobre esta última conexión que ha tenido y que le da esperanza para encontrar a la persona a la que está destinado.