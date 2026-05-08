Estela Grande enseña la rutina de baño que sigue con sus mellizos

Natalia Sette 08 MAY 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' muestra el paso a paso de la rutina de noche que sigue con Luca y Liah

Estela Grande toma una importante decisión sobre el tiempo que pasa con sus hijos

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Estela Grande sigue compartiendo con su fiel comunidad todo lo relacionado con su maternidad. Tras hablar abiertamente sobre cómo lleva el postparto y la diástasis que tiene, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha enseñado la rutina de baño que sigue con sus mellizos y qué hace ella una vez los acuesta.

Teniendo en cuenta todo lo que le ha costado conseguir organizarse bien con dos bebés , la creadora de contenido intenta ser siempre estricta con sus rutinas y horarios aunque no siempre se puede conseguir. “Hoy se me ha ido la hora, es más tarde que ayer pero estamos dentro del rango de rutina”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’.

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Justo a su lado, mientras ella sigue contando cómo ha ido su día, se puede ver una pequeña bañera que está llenando con la alcachofa de la ducha. “Estoy preparando el baño para los bebés”, continúa diciendo. En ese momento, la influencer mete la mano en la bañera y se da cuenta que el agua está demasiado caliente para sus pequeños y procede a regularla.

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Una vez el agua está en la temperatura ideal, Estela junto a Juan Iglesias, su pareja, crean “un ambiente tranquilo para empezar". Esto consiste en bajar la intensidad de la luz del baño y ponerla de color rojo. La madrileña ha hablado en varias ocasiones de los beneficios que tiene la luz roja tanto en los bebés como en su propia piel.

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Una vez se bañan, comienza el reto de dormirlos a los dos y comenzar con el descanso nocturno. “Bañito y a dormir rápido porque quiero tumbarme un rato en el sofá”, ha dicho con sinceridad. El día de la exconcursante de ‘GH VIP’ ha sido un caos y no ha parado en ningún momento: “Sigo con la ropa de esta mañana, esto describe un poco el día que llevo”.

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