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Yoli, de ‘GH’, contesta a la dolorosas críticas que recibe por su físico: “Es ciberbullying”

Yoli, de ‘GH’, contesta a la dolorosas críticas que recibe por su físico
Yolanda Claramonte, exconcursante de 'GH'. INSTAGRAM
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Yolanda Claramonte, la que fuera una de las grandes protagonistas de 'Gran Hermano 15', aparece en sus redes sociales para denunciar algo que le lleva ocurriendo años. Tras sorprender recientemente a su comunidad con un cambio de look radical en su peluquería de confianza, la influencer ha contestado a las dolorosas críticas que recibe por su físico

Para Yoli, la avalancha de comentarios negativos sobre ella ha superado todos los límites. La albaceteña ha decidido estallar tras leer ataques hirientes hacia su cuerpo y su estilo de vida. “Estoy alucinada con este tipo de comentarios, yo porque no tengo ningún trastorno de conducta alimentaria y soy mentalmente fuerte”, ha confesado a través de sus 'stories', visiblemente molesta.

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La creadora de contenido ha querido lanzar una advertencia muy seria sobre el impacto de estas palabras en personas más vulnerables. Yolanda ha reflexionado sobre cómo nos echamos las manos a la cabeza con el acoso escolar que puedan sufrir nuestros hijos, mientras son los propios padres quienes, en ocasiones, practican el acoso a través de una pantalla. “Es ciberbullying”, ha asegurado. 

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“Tened muchísimo cuidado con lo que decís detrás de la pantalla; no veo ni medio normal cómo se critica sin ningún tipo de sentido con tal de herir a la gente”, ha continuado diciendo muy seria. Sin cortarse ni un pelo, Yoli ha compartido capturas de pantalla de perfiles que llevan años acosándola con mensajes muy ofensivos

Entre los insultos que recibe se encuentran descalificaciones sobre su peso y ataques personales sobre su pasado en el instituto: “De qué vas si eres una gorda... vete a quitar la grasa de los brazos a la clínica” o “Hija de puta con los donuts que te metías en el insti”. Según explica la influencer, el odio no se limita a su físico, sino que se extiende a cómo cría a su hija o incluso a las recetas de cocina que comparte.

Algunos de los comentarios que le llegan a Yoli a través de sus redes sociales
Algunos de los comentarios que le llegan a Yoli a través de sus redes sociales. telecinco.es

Con esta denuncia, Yolanda Claramonte pretende concienciar sobre el daño que se puede causar a alguien menos estable emocionalmente. A sus 33 años, y tras haber pasado por quirófano para mejorar su seguridad personal, Yoli deja claro que no va a permitir que estos comentarios marquen su vida

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