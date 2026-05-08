Hablamos con el entorno de Omar Montes y Rocío Martín sobre su embarazo y su presunta relación

Lorena Romera 08 MAY 2026 - 15:27h.

Hablamos en exclusiva con el entorno de la empresaria y el cantante sobre el embarazo y su presunta relación

Omar Montes comunica una noticia en pleno revuelo por su presunta paternidad con Rocío Martín

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Rocío Martín anunciaba hace unas horas que está esperando un hijo de Omar Montes. Un anuncio que sacudía la vida del ganador de 'Supervivientes', que mantiene una relación desde hace años con Lola Romero, con la que también es padre de un bebé de siete meses. Aunque él no se ha pronunciado, ella continúa sosteniendo su versión sobre la paternidad del cantante. Desde Telecinco Outdoor hemos hablado en exclusiva con una cliente de la empresaria, que también conoce "de primera mano" al de Pan Bendito, sobre el embarazo y su presunta relación.

Tras la publicación de las imágenes que han desatado el revuelo mediático, nos hemos puesto en contacto con una fuente cercana al entorno de la fundadora y CEO de Symbiocare, centro Médico situado en el barrio de Salamanca. Esta clienta -que prefiere mantenerse en el anonimato a pesar de su perfil público- sigue a Rocío en Instagram y dio like a la publicación en la que anunciaba el embarazo.

Sin embargo, cuando nos ponemos en contacto con ella para preguntarle por esa presunta paternidad de Omar Montes nos asegura que "no tenía ni idea" de lo del cantante. Sí era conocedora del embarazo, pero no así de que el artista sería el padre de la criatura. "La conozco porque voy a hacerme la depilación láser donde trabaja", explica.

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Según este testimonio, la discreción de Rocío Martín sobre la identidad del padre ha sido absoluta hasta el momento de soltar la "bomba" en redes sociales: "A mí ella no me ha dicho absolutamente nada de quién es el padre, pero yo creo que quizá lo ha puesto de broma, ¿no? Me parece tan surrealista…".

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A pesar de la veracidad con la que la empresaria ha tratado el tema -incluso esta noche va a sentarse en '¡De Viernes!' para contar detalles de su relación con el cantante, esta clienta apuesta a que se trata de un montaje. "No sé si será verdad, es un poco raro todo. Yo diría que no es verdad... Me sabe mal meterme donde no me llaman, pero me suena un poco a cuento chino", expresa.

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La situación sentimental de Omar Montes, en exclusiva

Además, esta fuente conoce igualmente a Omar Montes, por lo que posee información directa sobre su situación sentimental. "De primera mano sí que te puedo decir que Omar y su novia Lola están muy felices", asegura. Unas declaraciones que llegan mientras el ganador de 'Supervivientes' se mantiene ajeno a la polémica. A través de su perfil de Instagram, el de Pan Bendito ha aprovechado para promocionar el lanzamiento de su nueva canción e invitar a sus fans a hacerse con entradas para sus próximos conciertos.