El próximo movimiento de Makoke y su decisión de tras la demoledora entrevista en '¡De viernes!'

Fiesta 03 MAY 2026 - 20:25h.

Compartir







La entrevista de Makoke en '¡De viernes!' continúa dando que hablar. La modelo, que durante años había guardado silencio, decidía romper su silencio y contar por primera vez en televisión los supuestos malos tratos a los que Kiko Matamoros, padre de su hija Anita, la sometió durante años.

Según la colaboradora, Kiko Matamoros no solo era un hombre tremendamente celoso, si no que llegó a golpearle en distintas ocasiones movido siempre por sus inseguridades: "Yo por las discotecas iba con la cabeza para abajo, mirando al suelo porque me daba miedo que pensara que estaba mirando a otros tíos".

Como era de esperar, la entrevista de Makoke en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta ha generado un sinfín de reacciones, entre ellas la del propio Kiko Matamoros quien no descarta tomar medidas legales.

Makoke toma una clara decisión

Saúl Ortiz se ha puesto en contacto con Makoke. La colaboradora le ha explicado a su compañero de programa cómo se encuentra tras la entrevista de la que todo el mundo habla y qué piensa hacer ahora que todo el mundo conoce los vericuetos de su pasada relación:

"Estoy tranquila y para mí esto ya es un capítulo cerrado y lo que estoy es con muchas ganas de mirar hacia mi boda. No quiero volver a mirar atrás ni para coger impulso. Estoy tranquila y con mucha ilusión por lo que me queda por delante".

Descubre en el vídeo que encabeza esta noticia las palabras de Makoke y el análisis de los colaboradores.