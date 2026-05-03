Fiesta 03 MAY 2026 - 19:22h.

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A dos meses de su esperado enlace matrimonial, Marieta y Suso se han convertido en los protagonistas de una nueva polémica después de que el decorador, Juan Carlos Losa, expusiese en 'Fiesta' el problema que había tenido con ellos, el cual explicó en profundidad el colaborador, Miguel Frigenti. Ahora, la pareja se defienden y explota contra Frigenti y su casi decorador.

Ayer, el también 'casi decorador' de Marta López, cargaba contra Suso Álvarez tras explicar que este le había contactado para trabajar en su boda y que, de la noche a la mañana, dejó de responderle. Era Miguel Frigenti el que desvelaba la razón detrás de esto: "A Marieta no le parece bien pagar porque quiere que la boda sea todo por colaboraciones y dejan tirado a Juan Carlos en el último momento, sin contratarle".

Marieta y Suso, muy indignados con Frigenti cargan contra él

Tras las acusaciones, esta tarde, la pareja ha podido defenderse en el programa. Marieta ha sido la primera en tomar la palabra y se ha mostrado muy ofendida con el colaborador: "No sabía que era mi asesor financiero para saber lo que pago o no pago en mi boda". Del mismo modo, la influencer ha aclarado: "En este mundillo todos hacemos muchísima colaboración y ayudamos igual que nos ayudan".

Por su parte, Suso Álvarez se dirigía al decorador, al que se refería como "el bufón: "Ya que le gusta tanto mirar a cámara y ser un mentiroso compulsivo... Si quieres ven aquí y me dices las conversaciones tan largas que hemos tenido". Y es que según el colaborador, entre él y el decorador las conversaciones fueron mínimas.

"Yo le dije a Suso que dejase de hablar con este hombre porque había hablado mal de Marta y no me trasmite confianza trabajar con una persona que está hablando mal de un cliente ", ha explicado Marieta, dejando claro que no se debía a una cuestión económica.

Suso y Marieta, contra Miguel Frigenti en 'Fiesta'

En ese momento, Miguel Frigenti ha conectado en directo con el programa para aclarar sus palabras. El colaborador ha querido dejar claro que en ningún momento opinó sobre la boda, sino que se limitó a trasladar la información que le dio el decorador. No obstante, Marieta, que no se ha creído las palabras del colaborador, ha estallado contra él:

"No has dado tu opinión, has dado un hecho que te has inventado tú solo". Asimismo, Marieta ha señalado que Frigenti no está invitado a su boda, a lo que este ha contestado tajante: "Soy el primero que no quiere ir a tu boda porque no sois mis amigos. Yo no soy un pelota como todos vosotros, que os invitáis a las bodas para luego intentar venderlas. Que, por cierto, no la querido comprar nadie porque no interesáis".