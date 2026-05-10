Fiesta 10 MAY 2026 - 20:24h.

Compartir







Ayer, en la sección de 'Supervivientes' en 'Fiesta', Amor Romeira sacó a la luz un gran secreto de Makoke, que también confirmó Alexia Rivas. Ambas, confesaron que la colaboradora tuvo una tarde de pedorretas en el backstage. Hoy, la directa implicada reacciona a las declaraciones de su compañeras. ¡No te pierdas este momentazo!

Según, Amor Romiera una de las muchas tardes que comparten los fines de semana en el programa de Emma García, Makoke protagonizó un momento de gases que les pilló totalmente por sorpresa. "Empezó a cascarse pedos delante de todo el mundo", contó Alexia Rivas. Por su parte, Amor ejemplificó la "técnica del gato" que hizo la madre de Anita Matomoros para dejar "escapar los gases".

Makoke responde a sus compañeras y enseña su "técnica del clavo"

Esta tarde, Makoke, presente en el plató, ha reaccionado a las declaraciones de sus compañeras y se ha defendido: "Eso es mentira, sois unas mentirosas. Tengo problemas estomacales muchas veces, pero eso que están contando se lo están inventando", ha replicado la colaboradora, que se ha tomado con humor las palabras de Amor Romeira y Alexia Rivas.

Asimismo, la colaboradora ha sorprendido al desvelar una nueva técnica para sus gases: "Yo cuando tengo gases, me duele mucho el estómago, precisamente porque los gases no se expulsan y yo hago una cosa. Tengo una técnica que es hacer el clavo". Dispuesta a enseñarle a sus compañeros en qué consistía dicha técnica, la colaboradora se ha quitado los zapatos y se ha puesto en una esterilla para hacer una demostración, a la que más tarde se ha sumado Pipi Estrada. ¡No te pierdas este momentazo!