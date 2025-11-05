La hija de los reyes Felipe y Letizia apuesta por la normalización de su día a día para gestionar, al menos en parte, su tiempo libre en privado

El futuro laboral al que aspiraría la infanta Sofía si la norma impuesta por el rey Felipe desapareciera: sus opciones

La infanta Sofía ha dejado ver una faceta suya que se aleja paulatinamente del foco estricto de la institución, de los actos oficiales en el Palacio de la Zarzuela y de los estudios universitarios, dando más espacio y protagonismo a su vida privada.

A pesar de ser la hija de los reyes Felipe y Letizia, la hermana menor de la princesa Leonor tiene claro que quiere construir también un mundo personal fuera del protocolo.

Ahora, la benjamina de la familia real ha sido inmortalizada lejos de su vida dentro de la realeza y de la universidad. La revista 'Semana' ha publicado este miércoles 5 de noviembre varias imágenes de Sofía disfrutando del último parón en su calendario académico, cuando aprovechó para volver a Madrid y pasar tiempo con su círculo de amigos después de haber comenzado sus estudios en Portugal.

Coincidiendo con el 20º cumpleaños de la princesa Leonor y tras los Premios Princesa de Asturias 2025, Sofía aprovechó la 'reading week' -semana que concede el centro Forward College para ponerse al día con los trabajos académicos- para reencontrarse con los amigos que han estado a su lado desde el colegio.

Si algo queda claro de la vida cotidiana de la nieta del rey Juan Carlos tras estas fotografías es la normalidad que muestra en sus encuentros con sus amistades en la capital espa�ñola.

Según el artículo, la infanta exprimió esa 'semana libre' para reunirse con su entorno, pasear por la ciudad, compartir confidencias con ellos y degustar una comida de estilo japonés. Planes que, hasta ahora, se habían mantenido en absoluto secreto.

Para este tipo de eventos, Sofía de Borbón se desprende de sus estilismos más sofisticados y formales que acostumbra usar en sus apariciones oficiales. En esta ocasión, la infanta optó por un look informal, compuesto por un pantalón vaquero en gris, un jersey azul, una bufanda beige con lunares en burdeos y unos botines negros.

Este cambio de escenario de la estricta vida de Zarzuela y de su etapa universitaria en Lisboa refleja que apuesta por la normalización de su día a día, al menos en parte: convivir con compañeros, adaptarse a una nueva ciudad y gestionar su tiempo libre en privado.

Ser miembro de la Casa Real conlleva seguimiento mediático y expectativas institucionales, sin embargo, la forma en que gestiona sus estudios, desplazamientos internacionales y tiempo libre indica su deseo de trenzar una vía donde lo institucional y lo personal convivan. Algo que, en su caso, tiene más permitido, al no ser la heredera al trono.

Cuándo vuelve a disfrutar de días libres

Tanto el 1 como el 8 de diciembre -ambos lunes- la nieta de los eméritos Juan Carlos y Sofía gozará de días festivos: el primero por la Restauración de la Independencia y el segundo por la Inmaculada Concepción.

Después, del 15 al 18 del último mes del año tendrá lugar la semana del 'Make-Up Days', establecidos para recuperar clases pendientes por enfermedad o vacaciones privadas. Y ya, inmediatamente después, comenzarán las vacaciones de Navidad, que se alargarán hasta el 11 de enero.