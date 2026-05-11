Berto González 11 MAY 2026 - 08:03h.

Edu Neira vive centrado en su relación sentimental junto a Adelina Seres mientras trabaja como bombero en el cuerpo de la Comunidad de Madrid

Qué fue de Adelina Seres, de 'LIDLT 1': su vida actual junto a su pareja, el tentador Edu Neira

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Edu Neira se dio a conocer como uno de los solteros de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', pero su popularidad no vino tanto del reality como de lo que ocurrió después. Tras su breve paso por el programa, su vida dio un giro al conocer a Adelina Seres, concursante de la primera edición. Juntos forman desde entonces una de las parejas más consolidadas que han surgido tras el programa. Mientras tanto, Edu Neira ha logrado afianzar su carrera como bombero y empresario, al frente de su propio centro deportivo especializado en disciplinas como el crossfit o el hyrox en Madrid.

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Aunque Edu Neira participó como soltero en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', su historia de amor no nació dentro del programa. Fue tras su emisión cuando conoció a Adelina Seres, exconcursante de la primera edición, que en su día había acudido al programa con su pareja, José Sánchez. Aunque Adelina y José terminaron el reality prometidos tras una emotiva hoguera final, la relación no prosperó y poco después rompieron definitivamente.

A los pocos meses, fuera de cámaras, Adelina y Edu conectaron y comenzaron una historia de amor lejos del foco mediático. Su relación avanzó con rapidez y no tardó en consolidarse, ya que se fueron a vivir juntos y desde entonces comparten una vida marcada por el deporte, el bienestar y el amor mutuo. Juntos reformaron su casa, construyendo un hogar a su medida, y han formado una pequeña familia con su perro Junior, que llegó tras el fallecimiento de la anterior mascota de Adelina, Duque.

Su carrera profesional: entre el fuego y el deporte

Edu Neira continúa trabajando como bombero en el cuerpo de la Comunidad de Madrid, una labor que ejerce con vocación y disciplina. Pero su ambición profesional le ha llevado también por el camino del emprendimiento. Es cofundador de Prime Madriz, un centro deportivo de más de 1.500 metros cuadrados situado en la localidad madrileña de Alcorcón, convirtiéndose en todo un referente en su zona.

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El gimnasio cuenta con cinco salas y está especializado en crossfit y hyrox, dos disciplinas de alta intensidad que son tendencia actualmente. Además, imparten entrenamientos funcionales y clases adaptadas a diferentes niveles. "Nuestro objetivo, tu mejor versión", es el lema con el que Edu y su equipo resumen su filosofía. Su implicación personal en el proyecto, tanto a nivel de gestión como de entrenamiento, ha sido clave en el éxito del centro.

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Para Edu Neira, el deporte no solo forma parte de su trabajo, sino también de su estilo de vida personal. Tanto Edu como Adelina comparten esta pasión, que trasladan también a sus redes sociales, donde comparten rutinas, entrenamientos y hábitos saludables. Su día a día está marcado por una rutina activa, el contacto con la naturaleza y la alimentación equilibrada, que ambos promueven como parte de su bienestar físico y emocional. Además del gimnasio, Edu Neira participa en eventos deportivos y no ha dejado de formarse en el ámbito del entrenamiento funcional. Su figura inspira a muchos seguidores que ven en él un ejemplo de superación y constancia a seguir.

Apasionados por los viajes

Otra de las grandes pasiones de la pareja es viajar. Edu Neira y Adelina Seres han recorrido juntos destinos como Tailandia y Rumanía, y han compartido escapadas románticas a ciudades como Londres, experiencias que les han permitido desconectar del día a día y reforzar su amor lejos de la rutina. Ambos suelen compartir en redes imágenes de sus viajes, ya sea explorando playas paradisíacas o visitando monumentos en capitales europeas.

Hoy en día, Edu Neira compagina con éxito su labor como bombero con su faceta como empresario deportivo, sin renunciar a su vida personal plena y consolidada junto a Adelina y su mascota Junior. Una historia de amor y trabajo que demuestra que, tras la fama, también se puede construir un futuro sólido y duradero.