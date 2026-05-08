Celia Molina Mallorca, 08 MAY 2026 - 10:23h.

Según publica el diario 'The Sun', el modelo y artista se habría golpeado la cabeza con una puerta de cristal tras salir de fiesta

Jake se encontraba de vacaciones en Mallorca con su hija pequeña, River, con la que había mostrado fotos en sus redes sociales

Compartir







El diario 'The Sun' ha informado de la muerte de Jake Hall, un personaje muy conocido de la televisión británica, a los 35 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en una residencia de Mallorca tras haber pasado "toda la noche de fiesta", según indica el medio. Hall se hizo muy famoso en Reino Unido tras participar en el programa The Only Way Is Essex (abreviado frecuentemente como 'Towie'), un reality que documenta la vida amorosa, intrigas, fiestas y amistades de personajes glamurosos en Essex (como él).

Actualmente, Hall residía en Mallorca, donde se refugiaba para realizar sus labores como pintor y diseñador (también era modelo y exfutbolista). Pero, justo en este momento, había llegado a la isla para pasar unos días de vacaciones junto a su hija, River, con la que solía aparecer en sus redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Encuentran sin vida a Seila Esencia, la cantante viguesa que llevaba dos semanas desaparecida

Según reportan los medios, todo se desmadró después de una noche de fiesta, que el modelo decidió terminar en su villa, situada en Santa Margalida.

La primera hipótesis en un golpe accidental en la cabeza

"La policía encontró al exgalán en un charco de sangre con heridas mortales en la cabeza, aparentemente causadas por fragmentos de cristal. Los agentes afirman que la investigación se centra en la hipótesis de un trágico accidente en el que la estrella, de 1,93 m de altura, se golpeó la cabeza contra una puerta acristalada", asegura 'The Sun'.

Una fuente ha declarado: "Los testigos contaron a los investigadores que había estado de fiesta toda la noche y decidió continuar la fiesta en la casa que tenía alquilada. Por lo que se ha informado a la policía, parece que se puso nervioso, posiblemente por el alcohol y otras sustancias que pudiera haber consumido. La fuente también ha dicho que, en un momento dado, la situación "se volvió agresiva" y que Jake podría haber "intentado hacerse daño golpeándose la cabeza contra objetos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La vida es una mierda", escribió Jake unos días antes

La Guardia Civil está llevando a cabo la investigación de lo ocurrido en el interior de la villa, ubicada en Santa Margalida, al norte de la isla. Según sus informaciones, los agentes acudieron a la vivienda el pasado miércoles 7 alrededor de las 7:30 de la mañana.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Nos estamos centrando en la hipótesis de que la víctima falleciera en un trágico accidente tras golpearse la cabeza contra la puerta de cristal, pero aún es demasiado pronto para afirmar con certeza qué ocurrió", repiten desde las fuerzas de seguridad, tras interrogar a los testigos. Hasta el momento, nadie ha sido detenido.

Durante las últimas semanas, la estrella de la televisión inglesa ha estado documentando su paso por Mallorca, tanto en lo tocante a las vivencias junto a su hija pequeña como a su desarrollo artístico y reuniones sociales en la isla. En su último mensaje publicado, eso sí, mostró un descontento vital que quizá haya tenido relación con su accidente mortal: "La vida es una mierda a veces, pero voy a intentar recordar las cosas buenas. Mirando a través de las cosas, solo estoy haciendo arte de muchas formas", escribió.