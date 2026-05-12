Rocío Molina 12 MAY 2026 - 10:03h.

La expretendienta de 'MyHyV' abre el álbum de fotografías inédito de su boda en su segundo aniversario

Virginia Llanos, de 'MyHyV', habla de su vida 22 meses después del ictus de su marido: "Un camino lleno de obstáculos"

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Virginia Llanos, uno de los rostros más recordados por su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha reaparecido en una fecha muy especial para ella y su marido Juan Vázquez. La que fuese un gancho imprescindible en el programa ha compartido fotos inéditas de su boda al cumplirse dos años de ese gran día.

La joven de Madrid, que vive actualmente en La Coruña, se ha puesto nostálgica y al cumplirse dos años del 'sí, quiero' ha querido abrir su baúl de los recuerdos para mostrar cómo fue uno de los días más importantes de su vida.

Esta celebración y muestra de fotos inéditas cobra un significado mucho más especial tras conocer el duro revés que la pareja enfrentó el 31 de diciembre de 2023. Ese día la vida de la expretendienta de 'MyHyV' y su marido, Juan, dio un vuelco inesperado al sufrir él un ictus. Una información que Virginia Llanos compartía durante el Día Mundial del Ictus para sincerarse sobre aquellas primeras horas críticas y cómo había cambiado su vida tras este suceso.

Sin embargo, esas dificultades les hacían crecer y llegar hasta el gran día que ahora han compartido: el 10 de mayo de 2024. A través del collage que han publicado en sus stories han visto la luz algunos de los momentos más especiales de ese día, incluyendo fotos con su hijo como el mejor testigo de su historia de amor.

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La discreción, que ha caracterizado a la expretendienta de 'MyHyV', la ha dejado a un lado para celebrar su unión en un día especial y más después de haber superado un gran bache de salud. Radiante con un elegante vestido de manga larga y muy fiel a su estilo, Virginia Llanos ha dejado ver su vestido de novia, el ramo y algunos detalles como el peinado y maquillaje que escogió para ese día.

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De su unión que los años y circunstancias pasadas ha reforzado, se ha conocido ahora nuevos detalles a partir de estas fotografías: desde el momento de la firma en los juzgados al 'sí, quiero' y a los recién casados presumiendo de sus anillos ante la cámara. Una fecha muy especial para Virginia Llanos y su marido Juan Vázquez que han celebrado con sus seguidores su segundo aniversario de bodas y de que siguen el uno para el otro en los momentos también más complicados.