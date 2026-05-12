Lorena Romera 12 MAY 2026 - 11:14h.

La novia de Omar Montes ha tenido un momento incómodo con los medios en su primera aparición pública tras conocerse la presunta paternidad del cantante

La novia de Omar Montes lanza un significativo mensaje tras la entrevista de Rocío Martín

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Visiblemente incómoda y con un tono de voz que denota un gran hartazgo, Lola Romero ha hecho su primera aparición pública tras el revuelo generado por las declaraciones de Rocío Martín, que asegura estar embarazada de Omar Montes. La actitud de la novia del ganador de 'Supervivientes' con la prensa en estas primeras imágenes refleja la presión a la que se está viendo sometida en estos últimos días. Incluso se ha llegado a decir que la joven, madre de una criatura de siete meses, habría abandonado el domicilio familiar.

Hasta este momento, la joven se había limitado a reaccionar de forma indirecta a través de redes sociales. El único gesto que teníamos de la pareja del cantante era un significativo mensaje que había reposteado a través de TikTok. Sin embargo, ahora la creadora de contenido ha tenido un encontronazo con los medios que la esperaban para conocer esa primera reacción a la entrevista en '¡De Viernes!' de Rocío Martín, que ofreció detalles de su relación con el artista.

Los medios han captado a Lola en el interior de su coche, donde su primera reacción ha sido intentar blindarse manteniendo la ventanilla subida, evitando así cualquier tipo de contacto directo y esquivando las preguntas relacionadas con esta futura paternidad de su pareja. Pero, en cuestión de segundos, la joven ha empezado a hacer aspavientos.

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Mientras los periodistas se interesaban por su situación personal, Lola Romero ha terminado por bajar el cristal... Pero no para responder a las preguntas: "¿Os podéis quitar, por favor? Tengo que salir". Unas primeras palabras en público que denotan el tenso momento que atraviesa la pareja de Omar Montes que, según las informaciones de Pilar Vidal, habría sido todo este tiempo conocedora de la infidelidad, pero no del embarazo. Lo que habría supuesto ahora la gota que ha colmado su vaso hasta el punto de hacerla abandonar su casa.

A pesar de la insistencia de los reporteros por conocer cómo está viviendo este proceso, Lola Romero ha evitado pronunciarse, insistiendo en su necesidad de marcharse: "Por favor, lo siento, tengo que salir". Y así, sin entrar en detalles sobre la situación en la que se encuentra con el ganador de 'Supervivientes', la protagonista de la noticia arranca el coche y desaparece de la escena.