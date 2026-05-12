Rocío Molina 12 MAY 2026 - 09:03h.

El exconcursante de 'Gran Hermano 19' está destrozado tras sufrir una durísima pérdida

Adrián Creus, de 'Gran Hermano', enseña su impactante cambio físico en solo un mes: su antes y después

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Adrián Creus, conocido por su participación en 'Gran Hermano 19', ha recibido un durísimo golpe. El exconcursante boxeador está destrozado tras sufrir una pérdida muy dolorosa y para la que ha tratado de prepararse, pero que le ha roto igualmente el corazón. A través de sus redes sociales, el deportista ha mostrado abiertamente el dolor que está sintiendo y un vídeo con los últimos momentos que han pasado juntos desde el hospital.

La que ha sido una de las personas más importantes de su vida se ha ido para siempre y Adrián Creus se ha querido despedir y rendir homenaje a través de unas palabras cargadas de sentimiento. En su mensaje, el que tuviera una relación con la también concursante de edición Nerea Minguela, ha destacado la fortaleza de su abuelo y el vacío que siente ahora que no está en su vida.

"Te has aferrado a la vida como un auténtico guerrero", ha manifestado, así como el dolor de verle en esta última etapa postrado en la cama de un hospital. "Lo que más me duele es que tus últimos días los hayas pasado en una camilla, con la vida y la energía que siempre has tenido. Pero me hace feliz saber que, cada vez que me veías, sonreías", ha escrito en sus redes.

En su despedida, el exconcursante de 'GH' ha acudido también a los recuerdos de su infancia, del papel que ha tenido siempre la figura de su abuelo y el vínculo tan especial que había entre ambos. En los últimos tiempos, la enfermedad les había hecho pasar malos momentos y él ha admitido que sufría mucho de verle en ese estado.

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"Recuerdo cuando jugaba al fútbol y me dabas cinco euros por cada gol que marcaba. Y cuando iba a tu casa y te decía que había hecho un triplete, me dabas más por lo orgulloso que te sentías de mí. Sé que me vas a cuidar desde arriba", ha expresado acerca de esa conexión.

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Prometiendo que intentará seguir con todo lo que él le enseñó y que se siga sintiendo orgulloso de él como cuando era niño, Adrián Creus ha cerrado su emotiva despedida con una promesa. "Te digo adiós con lágrimas en los ojos. Me encargaré de que sigas sonriendo desde ahí arriba y de que te sigas sintiendo orgulloso de mí. Te quiero mucho, yayo. Nos veremos pronto".