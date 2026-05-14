Lorena Romera 14 MAY 2026 - 17:52h.

La hermana de Manuel González se pronuncia sobre su relación con Lobo tras la foto de su beso

La reacción de Manuel González al ver el beso de Isaac Torres a su hermana

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Gloria González se ha visto obligada a dar explicaciones después del revuelo que se ha generado por su foto del beso con Isaac Torres. La exconcursante de 'GH DÚO' ha aclarado lo que ha ocurrido con Lobo, con quien hace apenas unas horas posaba muy cómplice, disfrutando de una noche de fiesta. Unas imágenes que hacía reaccionar a su propio hermano, Manuel González, que, al ver esta estampa, ya se preguntaba si el ex de Lucía Sánchez pasaría a ser su "¿cuñado?".

Las fotos, publicadas a través de los respectivos perfiles de Instagram de Isaac y Gloria, corrían como la pólvora en redes sociales, generándose todo tipo de debates. Ese beso en la comisura de los labios hacía que muchos apuntasen a un posible romance entre el catalán y la gaditana. "¿Cuñado"?, preguntaba Manuel González al ver a su hermana tan acaramelada con Lobo.

Tal ha sido el revuelo que se ha generado con estas imágenes, que Gloria ha tenido que dar explicaciones. "Me encuentro en esta situación", ha reconocido la influencer, que ha roto su silencio según se ha despertado, con una "resaquita" que no esperaba -haciendo referencia a esta polémica por su acercamiento con el ex de Lucía Sánchez-.

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Pero el primero en recriminarle estas fotos ha sido su padre. "¿Ahora Lobo?", le ha preguntado su progenitor, pidiéndole explicaciones. "Con estos rumores, lo único que vamos a conseguir es cargarnos a mi padre de un infarto o que no me case en la vida... Pero yo creo que van siendo las dos. Qué resaquita me habéis dado", se ha lamentado la hermana de Manuel González, quitándole hierro al asunto y desmintiendo que haya tenido algo más con Isaac Torres.