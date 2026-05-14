La reacción de Manuel González al ver la polémica foto del beso de Isaac Torres a su hermana: "¿Cuñado?"
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Isaac Torres y Gloria González han hecho saltar todas las alarmas al compartir varias fotos juntos durante una noche de fiesta. La imágenes que más polémica y controversia ha generado ha sido una en la que Lobo aparece besándola muy cerca de la comisura de los labios. Posados que no han tardado en viralizarse en redes sociales y a los que ha reaccionado el propio Manuel González, hermano de la joven, que ya se pregunta si el ex de Lucía Sánchez será su cuñado.
La complicidad de la pareja ha dejado a todos atónicos. Incluido a Manuel González, que al ver el beso de Isaac y su hermana no ha dudado en lanzar un mensaje en stories en el que escribe: "¿Cuñado?". Aunque podría tratarse de un mero chascarrillo, lo cierto es que el exconcursante de 'Supervivientes' no ha sido el único que está teorizando sobre este posible romance entre el catalán y la gaditana.
Especialmente por ese beso cerca de la comisura que ha desatado todo tipo de teorías. Están los que apuntan a una "noche de pasión", otros que se preguntan "qué pensará Lucía Sánchez" al ver así de juntos a su ex y a la que un día fuera su cuñada y los que directamente creen que no se trata más que de "un montaje".
Sea como fuere, ni Isaac Torres ni Gloria González se han pronunciado al respecto más allá de difundir estas imágenes a través de sus respectivos perfiles de Instagram, haciendo alarde de su buena sintonía y de lo mucho que han disfrutado juntos.
La reconciliación de Isaac Torres y Dana García
Una estampa que, además, llega justo después de que salieran a la luz imágenes de Lobo besándose con Dana García, lo que parecía confirmar una reconciliación sentimental entre ellos (y sobre lo que ella misma se pronunció, alegando que la ruptura había sido en buenos términos y que era cierto este acercamiento). Solo el tiempo dirá en qué queda todo esto.