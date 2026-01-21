Teresa Bass emociona a Iván González con su conmovedora carta de amor

Rocío Molina 21 ENE 2026 - 17:01h.

La influencer ha gritado su amor por el exconcursante de 'Supervivientes All Stars' a los cuatro vientos en una fecha especial para ellos

Teresa Bass e Iván González están viviendo un momento de lo más dulce. Después de estar 50 días separados por la participación del andaluz en 'Supervivientes All Stars' se ha afianzado la relación entre ellos y ahora rara vez pasan tiempo alejados. Pero para que quede aún más constancia de lo enamorados que están, la influencer le ha dedicado a su pareja una preciosa carta de amor por su cumpleaños que le ha dejado a él completamente emocionado.

La influencer de 35 años ha querido tener un detalle con su chico y ha dejado claro que su relación está en un momento muy pleno después de haber pasado por situaciones complicadas a lo largo de este año. Eso no le ha hecho flaquear. Todo lo contrario y ahora Teresa Bass ha sacado su lado más romántico para gritar su amor por Iván González. Una demostración de amor en público que no solo ha dejado casi sin palabras al que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', sino que también ha sido muy aplaudida por sus amigos y seguidores.

Coincidiendo con el 34 cumpleaños del exconcursante de 'Supervivientes All Stars', Teresa Bass ha compartido esta carta de amor en sus redes. "Si aún te lo preguntas: sí, siempre y con toda mi alma. Te elegiría siempre. Con lo bueno, con lo malo, con todo lo que estamos creciendo juntos, Con todo lo que damos cada día para que todo siga bien. Contigo me siento en casa. Cualquier plan es mejor contigo. Quiero seguir recorriendo el mundo juntos", ha escrito la influencer, acompañando sus palabras de un carrete de fotos de ellos juntos.

El pasar esta fecha separados porque Iván González ha viajado a Jerez para celebrarlo y no ha podido volver a su lado por la tragedia del accidente de trenes en Adamuz, no ha hecho más que ambos tengan ganas de su reencuentro y que las palabras de Teresa hayan conmovido por completo al andaluz. "Hablamos de un amor para toda la vida y eso se construye así. Queriéndose mucho, equivocándose y perdonando. Deconstruyéndose a menudo y eligiéndose cada día", continúan sus románticas palabras para después describir esos momentos especiales que valora tanto de su día a día a lo largo de estos tres años juntos.

"Porque mi mejor momento es despertarme y acostarme a tu lado. Porque cuando me sonríes se me pasa todo y daría todo por estar la vida junto a ti. Porque me abrazas y me levantas cuando me rindo. Porque estas siempre para todos y para todos. Quizás porque te sentí casa desde el momento que te conocí. Contigo siempre, lo que con nadie nunca. Te quiero con locura", es como Teresa Bass ha terminado esta declaración de amor.

Unas palabra que han provocado la rápida respuesta de Iván González a la bonita manifestación de amor de su chica. "Muchas gracias vidita. Siempre el mejor equipo", le ha contestado a lo que sus fans le han pedido que quieren ver el reencuentro de la pareja.