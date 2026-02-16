Lorena Romera 16 FEB 2026 - 14:14h.

El exconcursante de 'SV All Stars' arremete contra Gloria Camila por su triángulo amoroso con Manuel Cortés y Álvaro García

Iván González habla sobre el gesto de la hija de Ortega Cano al hablar sobre el motivo de su ruptura

Iván González le ha dedicado un demoledor dardo a Gloria Camila tras el revuelo por Manuel Cortés y Álvaro García. Aunque les costó, -especialmente al no ponerse de acuerdo en las versiones de su romance-, el tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y la hija de José Ortega Cano finalmente conseguían acercar posturas en 'Supervivientes All Stars'. Por eso, ha sorprendido ahora este 'zasca' del novio de Teresa Bass.

El influencer, al que han pillado en el aeropuerto tras un viaje de ensueño a Maldivas, donde ha celebrado San Valentín con su chica, preguntaba extrañado que qué había pasado a la prensa. Después, se reía irónicamente al escuchar el nombre de Gloria Camila. Hace unos meses, su affair y los detalles del mismo acaparaban infinitos minutos de televisión.

Es más, hubo quien apuntó a que él podría haber sido el motivo de la ruptura de la joven con Álvaro García, con quién terminó tras su paso por Honduras. Así lo contaba ella en 'El tiempo justo': "La ruptura llegó cuando vine de Honduras. Mi vida ha dado un giro enorme, ni mentalmente ni emocionalmente estaba con la suficiente capacidad de seguir teniendo la relación", expresaba.

Unas declaraciones que provocaban que los colaboradores le preguntasen si Iván González había tenido algo que ver. Y es que la pareja terminó el reality reconociendo que les unía algo especial. Una conexión que ahora parece haberse esfumado de golpe y porrazo, pues el que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' le ha dedicado un tremendo dado.

Aunque asegura que "no está muy puesto en el tema" y que "no se quiere meter", Iván González sí que ha dejado caer un zasca que no ha pasado desapercibido. "Quien la conoce ya sabe cómo es", sentencia. "Pero son cosas de ellos, que se aclaren y que tire para la izquierda o para la derecha", señala, haciendo alusión a Manuel Cortés y a Álvaro García.

Aunque asegura que "no le sorprenden este tipo de comentarios", Iván González no tiene problema a la hora de reconocer que él sí que llegó a sufrir "un poquito" por ella. Pese a todo, el exconcursante de 'Supervivientes All Stars' le desea que "sea muy feliz".