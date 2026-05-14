Lidia González 14 MAY 2026 - 16:37h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si ha recurrido al bisturí para hacer más pequeño el tamaño de su cintura

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Yuli Cagna ha sido muy sincera para responder a uno de los comentarios que más ha recibido desde que saltase a la fama y no ha dudado en contar toda la verdad. Después de que Leila León hable sobre el perro que comparte con Atamán, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si se ha quitado las costillas para reducir su cintura. La influencer no ha tenido reparos en explicar todos los detalles y resolver todas las dudas. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Desde que comenzase su aventura en República Dominicana, uno de los aspectos que más ha destacado de la creadora de contenido a nivel físico ha sido, sin duda, su pequeña cintura. Tanto ha sido así que se ha especulado mucho con la posibilidad de que la argentina se haya hecho una intervención para disminuir su tamaño: “Es algo que siempre me dicen en redes”. Por este motivo, Yuli Cagna, que ha caído en la tentación con Óscar, ha querido ser quien se pronuncie al respecto y lo cuente todo.

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La participante de ‘LIDLT’ confiesa todas sus operaciones y retoques estéticos

Yuli Cagna no ha tenido ningún problema a la hora de sentarse frente a las cámaras para hablar de un tema muy controvertido. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa todas sus operaciones y retoques estéticos sin tapujos. La creadora de contenido ha admitido haber recurrido al quirófano en múltiples ocasiones y no tiene reparos a la hora de contarlas todas. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha desvelado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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Yuli Cagna enseña todos sus tatuajes y explica su significado

La creadora de contenido es una persona muy impulsiva que le ha llevado a plasmar muchas historias de su vida a través de la tinta en su piel. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña todos sus tatuajes y explica su significado. La argentina tiene muchas historias que contar y ha desvelado la historia que se esconde tras todos pequeños dibujos.

Yuli Cagna se sincera sobre sus planes de ser madre

Yuli Cagna ha sacado a la luz todos sus secretos y no ha tenido reparos en hablar sobre distintos aspectos de su vida. Especialmente, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre sus planes de ser madre y asegura lo mucho que va a significar dar este gran paso en su vida: “Lo voy a experimentar en cualquiera de sus formas”. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, ya disponible en Mediaset Infinity!