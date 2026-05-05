Lidia González 05 MAY 2026 - 17:42h.

El participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta sus romances con Marieta y Alba Rodríguez

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Luis Capa ha decidido confesarse como nunca sobre algunos aspectos muy sorprendentes de su pasado y no ha dudado en contar todos los detalles. Después de que Ainhoa Gómez recordase la dura desaparición de su perra en su barco familiar, el participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela su historial amoroso. El influencer se sienta frente a las cámaras de mtmad y cuenta todos los detalles de su relación con Marieta y Alba Rodríguez. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido desvela que conoció a la prometida de Suso Álvarez después de que ella grabase su edición y confiesa cómo fue su romance con ella: “Fue bonito, muy intenso”. Luis revela el motivo por el que se puso fin a su relación, a pesar de “intentarlo”, y desvela lo que opina realmente sobre la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’.

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Luis Capa habla de su romance con Alba Rodríguez, ex de Gerard Arias

Luis Capa ha asegurado que ha “disfrutado mucho” en su soltería, ya que ha conocido a mucha gente debido a su trabajo en el mundo de la noche. Por ello, el participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo ha contado cómo fue su relación con Marieta, sino que también habla de su romance con Alba Rodríguez, que ha tomado una decisión tras las duras palabras de Gerard Arias.

El participante de ‘LIDLT’ se sincera sobre el bullying que sufrió en la infancia

Luis Capa no solo se ha abierto en canal para hablar de su pasado amoroso, sino que también ha explicado un capítulo muy doloroso de su vida. El participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el bullying que sufrió en su infancia. El creador de contenido cuenta cómo vivió esta complicada situación y explica el motivo en el que se escudaban para hacérselo. ¡Dale al play y descubre los aspectos más desconocidos del influencer, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!