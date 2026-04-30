Lidia González 30 ABR 2026 - 16:13h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles sobre el perro que comparte con Atamán

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Leila León no podía sentarse frente a las cámaras de mtmad sin sincerarse sobre uno de los aspectos fundamentales de su vida. Después de que Ainhoa Gómez aclarase cuánto mide, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el perro que tiene con Atamán. Muy emocionada por contar la bonita historia que tiene con él, la canaria explica todos los detalles y se sincera sobre lo importante que es para ella. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Es el amor de mi vida”, comienza explicando la creadora de contenido. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ admite que, aunque en un principio ella no quería tener ninguna mascota, el canario lo tenía muy claro: “Le hacía mucha ilusión tenerlo”. La influencer, que ha caído en la tentación con David Vaquero, explica cómo fue su primer encuentro con su perro: “Cuando vi a esa cosita chiquitita caminando hacia mí…”.

La canaria ha enseñado imágenes, en exclusiva, de cuando su perro era tan solo un cachorro y ha contado todos los detalles al respecto: “Está a nombre de Atamán, pero lo hemos criado los dos”. La creadora de contenido explica lo importante que es en su vida y lo mucho que ha hecho por ella en sus peores momentos: “Está siempre para mí y si le pasara algo, me costaría asimilarlo”.

Leila León desvela su trabajo antes de ‘La isla de las tentaciones’

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Leila Léon está dispuesta a que todos sus seguidores conozcan todos los detalles de su vida y ha hablado sobre una faceta completamente desconocida hasta ahora. La influencer desvela su trabajo antes de ‘La isla de las tentaciones’ y, emocionada, explica cómo consiguió ascender en la empresa en la que estaba: “Ha sido increíble formarme e ir creciendo”. ¡Dale al play y descubre todos los detalles al respecto, en exclusiva, en Mediaset Infinity!