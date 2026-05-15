El concursante de 'Supervivientes' es especialista en las carreras de obstáculos, conocidas internacionalmente como OCR

El deportista es entrenador personal y tiene una pensión en el centro de San Sebastián

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A sus 26 años, Aratz Lakuntza, de 'Supervivientes', se ha convertido en uno de los rostros más comentados del programa. Pero detrás del concursante hay mucho más que un perfil televisivo. El donostiarra lleva años construyendo una trayectoria marcada por la exigencia, el esfuerzo constante y una capacidad de superación fuera de lo común. Deportista de élite, entrenador personal y empresario, tiene muy claro que el éxito es una combinación de trabajo, disciplina y pasión.

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La vida del donostiarra gira en torno al rendimiento físico. Quienes le conocen destacan su capacidad para afrontar situaciones límite con serenidad y su enorme fortaleza mental, una cualidad que ha resultado clave tanto en la competición deportiva como en los retos televisivos a los que se ha enfrentado. Porque antes de saltar a los Cayos Cochinos ya había demostrado que convivir con el cansancio, el hambre o la presión extrema forma parte de su día a día.

El vasco ha sabido convertir el deporte en su principal carta de presentación. Sin embargo, su perfil va mucho más allá de las medallas o los récords. Ha también desarrollado una sólida faceta profesional como entrenador personal y recientemente ha dado un paso importante en el terreno empresarial con la remodelación de una histórica pensión familiar en pleno centro de San Sebastián. Un proyecto que refleja otra de sus grandes virtudes: la capacidad para reinventarse sin perder sus raíces. Analizamos el currículum profesional de Aratz Lakuntza.

Un atleta de élite acostumbrado a convivir con el sufrimiento físico

Hablar de Aratz Lakuntza, concursante de 'Superviviente' es hablar de resistencia, capacidad de adaptación y mentalidad competitiva. El guipuzcoano no llegó a la televisión desde el anonimato, sino después de haber construido una sólida carrera dentro del deporte de alto rendimiento. Su especialidad son las Carreras de Obstáculos, conocidas internacionalmente como OCR (Obstacle Course Racing), una disciplina extrema que combina velocidad, fuerza, técnica y una enorme resistencia mental.

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Lakuntza sabe perfectamente lo que significa tocar el cielo en el deporte. Su gran explosión internacional llegó en agosto de 2024, cuando se proclamó bicampeón del mundo en OCR durante el Mundial celebrado en Costa Rica. Aquella victoria supuso un punto de inflexión en su carrera y le colocó entre los nombres más destacados de esta exigente disciplina.

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Su perfil deportivo no se limita únicamente a las carreras de obstáculos. Lakuntza también destaca en pruebas de resistencia pura y en atletismo de fondo, donde ha firmado registros realmente llamativos. Uno de los más comentados recientemente fue su espectacular marca en la Media Maratón de San Sebastián, completando el recorrido en 1 hora y 13 minutos, manteniendo un ritmo de 3:27 minutos por kilómetro. Un tiempo reservado a corredores muy preparados y que confirma su enorme versatilidad física.

Ese nivel de exigencia requiere entrenamientos constantes, una recuperación cuidada al detalle y un entorno profesional adecuado. Su centro de operaciones está en Donostia, concretamente en La Perla, uno de los espacios de referencia en talasoterapia, deporte y bienestar del norte de España. Allí encuentra todo lo necesario para mantenerse al máximo nivel competitivo: instalaciones deportivas, tratamientos de recuperación, masajes, sesiones de talasoterapia y un equipo humano especializado.

Su pensión en pleno corazón de San Sebastián

Lejos de conformarse únicamente con su carrera deportiva y televisiva, el concursante de 'Supervivientes' también ha decidido dar un paso importante en el mundo empresarial. A comienzos de este año sorprendió a sus seguidores anunciando la apertura de un proyecto muy especial, la renovación completa de la histórica 'Pensión Aristizábal', un negocio familiar profundamente ligado a sus raíces.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde compartió la ilusión con la que afrontaba esta nueva etapa profesional. Más allá de una simple inversión, el proyecto tiene un importante componente emocional. La pensión llevaba abierta desde 1982 y forma parte de la historia familiar, pero Lakuntza quiso darle una nueva vida adaptándola a una estética más actual y cuidando cada detalle de la remodelación.

Ubicada en una zona céntrica y tranquila de San Sebastián, la pensión cuenta con una localización privilegiada. Se encuentra a apenas 100 metros de la estación de tren y a escasos cinco minutos caminando tanto de la playa de La Concha como del casco histórico donostiarra. Una ubicación estratégica para quienes desean descubrir la ciudad cómodamente y disfrutar de uno de los destinos más atractivos del norte de España.

Su faceta como entrenador personal

El deporte no es únicamente una pasión para el donostiarra; es también su profesión y su manera de entender el mundo. Más allá de las competiciones internacionales y de los realities televisivos, el donostiarra desarrolla una intensa labor como entrenador personal, aplicando en sus clientes la misma filosofía de disciplina, constancia y rendimiento que guía su propia vida.

Su metodología se basa en la eficiencia física, el trabajo progresivo y la capacidad de superar límites mentales. Es intenso, perfeccionista y competitivo, pero también sabe acompañar y motivar. Él mismo se define como un “astapotro”, un término muy popular en Euskadi que hace referencia a alguien algo bruto o impulsivo, aunque noble y de buen corazón. Una definición que encaja perfectamente con la imagen que transmite tanto dentro como fuera de la competición.

Otros realities de supervivencia

Antes de desembarcar en 'Supervivientes', Aratz Lakuntza ya había demostrado su fortaleza física y mental en otro conocido reality de aventura: 'El Conquistador del Caribe'.

Aquella experiencia televisiva sirvió para que muchos espectadores descubrieran una faceta más humana. Más allá del físico y de la fortaleza deportiva, mostró una personalidad tranquila, noble y directa. Una mezcla de carácter competitivo y serenidad que le ha acompañado desde entonces y que ahora vuelve a reflejar en su aventura en Honduras.