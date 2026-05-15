Compartir







Alejandra Rubio ya ha presentado su primer libro entre ganas e ilusión, pero también con críticas que llegan de expertos literarios como la escritoria Diana Aller. Según ha compartido en 'El tiempo justo', 'Si decido arriesgarme' es un título que "no tiene mucho gancho" aunque lo valora como "certero".

Uno de los aspectos en los que se ha centrado Aller es en el de los protagonistas del libro de la hija de Terelu Campos. "Se supone que es romántica, pero bien podria ser de ciencia ficción", comenta. Así que pone como ejemplo la elaboración de un personaje que le ha llamado la atención.

El análisis de Diana Aller

"Cuando una de las protagonistas viene de Cantabria con su novio a vivir a Madrid, encuentran pisos por separados y encima dice que no le cuesta encontrar un piso en Chamberí", relata en el programa de Telecinco. Cree así Aller que "hay cierta lejanía con la realidad" en la novela.

La escritora detalla que, en el libro, hay "frases hechas" y "clichés narrativos". Por un lado, lo ve positivo porque se deduce de esta forma que la novela está escrita por Rubio. Pero por otro, representa "el calado intelectual al que puede acceder el amplísimo sector con atención desmembrada por el conrsumo de redes sociales, que ahora mismo es prácticamente todo el mundo", analiza.