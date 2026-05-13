José María Almoguera se reencuentra con Alejandra Rubio en la presentación de su libro: "Me ha sorprendido"

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Tras varios desencuentros y una relación que no ha sido nunca de lo más cercana, José María Almoguera y Alejandra Rubio han vuelto a verse durante la presentación del libro de la hija de Terelu Campos. El hijo de Carmen Borrego ha experimentado como reportero y ha acudido al evento.

Almoguera afirma que se ha comprado el libro y ha dado todos los detalles en 'El tiempo justo' del reencuentro. "Cuando le he hehco la pregunta me decía: 'no te había visto'", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La dedicatoria de Rubio a Almoguera

En su reportaje, José María Almoguera aparece lanzándole preguntas a su prima. Esta llega a firmarle una dedicatoria en el libro que se ha comprado. 'Primo, que disfutes mucho de esta lectura y te aficiones a la novela romántica. Mil besos, gracias por venir', le lanza.

El colaborador comenta que Carlo Costanzia, la pareja de Rubio, estaba en la presentación del libro pero que "no estaba pendiente" de si se acercaba a él o no. Iván García, periodista del programa de Telecinco, asegura que "ni se han despedido" de ellos cuando ha terminado el acto. "No lo he visto", aclara José María Almoguera.