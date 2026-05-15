Miguel Salazar Madrid, 15 MAY 2026 - 16:57h.

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Mari Santi continúa esperando el juicio para averiguar ante la justicia si fue víctima o no de una presunta mala praxis. La murciana está convencida de que el cirujano que le operó el pecho fue culpable de una negligencia médica, ya que perdió el pezón y la areola cuando descubrió los resultados tras pasar por quirófano.

Invirtió 7.000 euros en una operación que marcó su vida

"Ahora me encuentro peor que antes", afirma en 'El tiempo justo'. Digamos que esta operación le ha cambiado la vida a Mari Santi, que adelgazó 60 kilos -pesaba más de 130- y pagó 7.000 euros confiando en que el cirujano iba a conseguir en ella una gran transformación física.

A las 24 horas de la cirugía, su cuerpo empieza a deteriorarse. Al quitarse las vendas, vio algo que le dejó completamente en shock. "Me vi lo que es la zona con moratón de color morado", comparte desde Molina de Segura (Murcia).

Lo que ella observó en su pecho es "un agujero con las fibras amarillas". Le dieron una crema para tratarse, pero no tuvo ningún tipo de resultado. Así que decidió volver a la clínica, donde le dieron puntos y muchos antibióticos. "Ellos mismos veían que no se me curaba", relata.

Ahora, tras tomar acciones legales, Mari Santi espera que se pueda hacer justicia. La afectada ha compartido qué es lo que más le duele del calvario por el que ha pasado. "No puedo darle el pecho a mi bebé", lamenta.