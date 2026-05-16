El teatro de Antonio Banderas, en números rojos: pierde 2,5 millones de euros en el último año

Fiesta 16 MAY 2026 - 19:55h.

El teatro que el intérprete adquirió en su ciudad natal, Málaga, en el año 2017 estaría dejando una importante deuda cada año en las cuentas del actor

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Los proyectos del actor Antonio Banderas no atraviesan precisamente por si mejor momento. Tal y como ha podido saber 'Fiesta', el teatro que el actor adquirió en Málaga, su ciudad natal, en el año 2017 se encontraría en números rojos.

Al parecer, el teatro Soho no gozaría de una buena salud económica ya que las cuentas anuales presentadas por el actor en el registro mercantil muestran que tendría unas pérdidas millonarias de más de 2,5 millones de euros.

Tres serían las causas principales por las que el proyecto del actor malagueño habría fracasado: el elevado coste del personal (mucho personal contratado); un coste de mantenimiento del espacio demasiado alto; y también al poco tiempo que Antonio Banderas pasa en Málaga, gestión que delegaría en su hermano.

Karmele Izaguirre asegura que el actor no se encuentra en absoluto preocupado por el estado financiero del teatro, puesto que él adquirió el teatro para relanzar la oferta cultural de su ciudad natal y que pudiera así igualarse a la que se encuentra en ciudades como Madrid o Barcelona.