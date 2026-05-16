Fiesta 16 MAY 2026 - 17:47h.

Compartir







La batalla judicial entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, 'Colate', se recrudece. Tras más de una década de enfrentamientos en los tribunales americanos, la expareja se veía las caras hace tan solo unos días en el transcurso de la lucha por hacerse con la custodia de su hijo de 15 años Andrea Nicolás.

Desde el pasado 4 de mayo ambos intentan convencer a la jueza de la corte de Miami sobre qué es mejor para el menor. Colate, que no dudó en hablar en sede judicial sobre unos presuntos malos tratos por parte de la mejicana, expresó su deseo de traer al niño a España:

PUEDE INTERESARTE María Eugenia Yagüe logra hablar por teléfono con Tita Cervera: última hora sobre el estado de salud de la baronesa

"Ha sido difícil, Nico no está bien en Miami y creo que ir a España es lo mejor para él. Él ama a su familia, tiene una familia muy grande, toda su familia paterna y también parte de la familia materna vive en Madrid".

Para apoyar su discurso, el empresario habló de las vejaciones que presuntamente sufrió hace años de mano de la cantante:

"Fue algo que nunca había ocurrido antes, ella es la madre de nuestro hijo y yo no quería denunciarlo y, mucho menos, que fuera público. Estamos hablando de hace muchos años. ¿Tengo evidencia de su violencia hacía mí? Sí, pero no la tengo aquí. Yo no quería, como lo dije antes, que ocurriera esto y nunca la denuncié, no sé cómo explicarlo, me lo guardé para mí mismo, nunca me había golpeado antes, para mí era algo nuevo, no supe cómo reaccionar y mi reacción fue no venir a la corte, ni llamar a la policía, simplemente me lo quedé e intenté resolverlo de forma privada".

El comunicado de Paulina Rubio tras el juicio

Mientras Colate decidía hablar ante la jueza, la cantante lo hacía respondiendo a su ex públicamente en un llamativo comunicado en redes sociales:

"La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre. Llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses, pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre".

Nuevos datos sobre los movimientos de Colate y Paulina

Ahora, Kike Calleja trae información exclusiva hasta 'Fiesta', nuevos datos que hablan sobre las presuntas peticiones de Colate hacia Paulina si es que él logra la custodia y quiere pasar tiempo con Andrea Nicolás:

"Él pone como condición para llegar a un acuerdo que su hijo venga a España, que Paulina pague todos los gastos médicos y de colegio del niño, y que si Paulina quiere pasar tiempo con su hijo tiene que someterse a un proceso de rehabilitación".

Al parecer, y según explica Aurelio Manzano, Paulina ya tuvo que someterse en el pasado a un test de drogas en el que "dio negativo en cocaína, pero positivo en marihuana", algo que la cantante explicó diciendo que en California (lugar en el que vivía en ese momento) el consumo de esta planta era legal".