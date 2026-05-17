Carlos Otero 17 MAY 2026 - 12:01h.

Aratz reside con su novia y su perro en un apartamento situado en las afueras de la capital donostiarra

La vida de Aratz Lakuntza: de su infancia en Euskadi jugando a la pelota vasca a su faceta como empresario

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Aratz Lakuntza llegó a 'Supervivientes' como uno de los nombres menos mediáticos de la edición y ha conseguido colarse en la recta final del concurso como uno de los favoritos para el triunfo. El corredor de obstáculos, que ya participó en un concurso de supervivencia de la televisión vasca, reside en un discreto piso a las afueras de San Sebastián.

A pesar de que gran parte del historial de publicaciones de Aratz en su cuenta de Instagram se centra en su carrera deportiva, el atleta tiene algunos posts en los que muestra el hogar que comparte con su pareja y su perro. Ahí comprobamos que vive en un apartamento funcional, de estética moderna y con una clara apuesta por la practicidad.

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Un salón con cocina abierta de estética sencilla y urbana

El corazón de la vivienda es un salón-comedor integrado con la cocina, una fórmula muy habitual en pisos jóvenes por su capacidad para maximizar el espacio. Se trata de una estancia luminosa, dominada por tonos neutros en paredes y mobiliario principal, que se combinan con acentos de color más atrevidos. La cocina, por ejemplo, introduce un rojo intenso en los armarios. Los muebles superiores están acabados en gris mate. La campana extractora metálica refuerzan ese aire juvenil que abunda en toda la propiedad.

En la zona del salón, Aratz cuenta con un sofá en tonos claros junto a la que tiene la consabida mesa de centro. Se trata de un modelo blanco, sencilla, económico pero funcional. La decoración se completa con detalles básicos pero efectivos: una lámpara de techo, algunas plantas de interior y un reloj de pared.

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Un dormitorio sencillo y funcional

La cuenta de Instagram de Aratz también nos permite colarnos en su dormitorio. La habitación del concursante de ‘Supervivientes 2026’ sigue la misma línea estética: sencillez, funcionalidad y personalidad propia. La cama vestida en tonos oscuros contrasta con las paredes blancas, creando un ambiente relajante.

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El elemento protagonista es una gran fotografía enmarcada sobre el cabecero, que muestra una escena deportiva. El mobiliario es básico: una silla de líneas modernas y pocos elementos adicionales, reforzando la idea de un dormitorio práctico y sin artificios. Refleja un estilo sin pretensiones, con soluciones económicas habituales en pisos jóvenes

Terraza reconvertida en zona de entrenamiento

Uno de los espacios que Aratz más disfruta de su piso es la terraza. Además de ser un espacio de ocio, el deportista lo ha transformado en una pequeña zona de entrenamiento al aire libre. Para ello lo ha acondicionado con césped artificial y le ha incorporado un saco de boxeo La terraza mantiene una estética sencilla, con paredes en tonos neutros y barandilla de cristal, lo que permite aprovechar la luz natural y da sensación de amplitud.

Un piso joven, práctico y sin grandes artificios

Aratz también comparte fotografías en el portal del inmueble, publicaciones que nos permiten analizar las zonas comunes del edificio, con paredes paneladas en madera y suelos en tonos grises. Este detalle revela que, aunque el piso apuesta por lo económico en su interior, se encuentra en una construcción relativamente moderna, con acabados actuales y líneas limpias.