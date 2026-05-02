Berto González 02 MAY 2026 - 11:00h.

Mario Picazo vive en Los Ángeles junto a su mujer y sus dos hijos en una casa luminosa de estilo mediterráneo con toques californianos, diseñada para llevar a cabo su trabajo y su pasión por la meteorología

Mario Picazo detrás de cámaras: su mujer, sus hijos y su nacionalidad estadounidense

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Mario Picazo, el hombre del tiempo en 'El programa de Ana Rosa', ha construido en Los Ángeles un hogar que es un reflejo fiel de su estilo de vida entre los dos continentes. El meteorólogo abre las puertas de su vivienda en California, un espacio luminoso y funcional donde desarrolla su faceta profesional a la vez de su vida familiar junto a su mujer y sus dos hijos. Hablamos de una impresionante casa de inspiración mediterránea con toques californianos que destaca por su conexión con el exterior, su calidez y una decoración muy personal marcada por su pasión por la ciencia y la naturaleza.

Una vivienda luminosa con esencia mediterránea y aire californiano

La casa de Mario Picazo en Los Ángeles es una gran vivienda de concepto abierto, donde la luz natural y la conexión con el exterior son los protagonistas. Se trata de una casa unifamiliar llena de grandes ventanales y puertas acristaladas que permiten integrar el interior con el exterior de forma natural. El estilo decorativo mezcla referencias mediterráneas con la decoración típica de las casas californianas. Los tonos claros dominan las paredes y el mobiliario, generando una mayor sensación de amplitud y confort. A esto se suman materiales tradicionales como el suelo de barro cocido, que aporta calidez y refuerza ese aire de casa familiar.

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La cocina es uno de los espacios más destacados de la casa. En ella predominan los muebles blancos de líneas sencillas, combinados con encimeras funcionales y una pared en tono amarillo que le da un contraste lleno de energía. Este detalle cromático rompe con la neutralidad del resto de la vivienda y aporta un extra de personalidad.

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La vivienda también refleja la dualidad de su propietario. En distintos rincones aparecen elementos que conectan con su vida entre España y Estados Unidos, como objetos decorativos o pequeños guiños a California. A esto se suman láminas y cuadros con temática científica y geográfica, relacionados con el trabajo de Mario Picazo y su pasión por la meteorología. Las plantas de interior completan la decoración, aportando frescura y reforzando esa sensación de conexión con la naturaleza.

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En el exterior, la casa mantiene esa misma línea decorativa. La terraza exterior se convierte en una extensión natural del interior, con suelo de madera y vegetación que rodea el espacio. Se trata de un rincón muy especial que está pensado para disfrutar del clima de Los Ángeles, con zonas destinadas a reuniones familiares y momentos de ocio con amigos al aire libre.

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Salón, despacho y jardín: los espacios que definen su día a día

El salón de la casa del meteorólogo de 'El programa de AR' se percibe como un espacio amplio y muy luminoso. Las paredes claras y la entrada de luz natural crean una atmósfera tranquila que se mueve en la misma línea que el resto de la vivienda. La decoración se completa con grandes cuadros de pinturas abstractas que le dan una nota de color a las estancias, así como elementos decorativos relacionados con el mundo científico tan presente en la vida de Mario Picazo. La casa también cuenta con una distribución que favorece la comodidad entre estancias, con pasillos amplios y abiertos, y en contacto directo con el exterior. Las puertas acristaladas permiten que el jardín forme parte del salón, ampliando la sensación de espacio y reforzando esa sensación de conexión tan presente en la vivienda.

El despacho es, sin duda, uno de los rincones más personales de la casa, ya que en él se refleja perfectamente la faceta profesional de Mario Picazo. Se trata de un espacio ordenado y funcional, con un escritorio equipado con ordenador y pantallas donde analiza mapas meteorológicos y datos en tiempo real. En las paredes, láminas del sistema solar y gráficos geográficos completan la decoración, creando un entorno ideal para el trabajo que a la vez, desmuestra su gran pasión por la ciencia. En una de las imágenes que el mismo Mario Picazo ha compartido en sus redes sociales, aparece sosteniendo un globo terráqueo frente a su equipo de trabajo, un gesto que resume perfectamente la esencia de este espacio.

El jardín exterior es una de las joyas de la vivienda. Se trata de un espacio pensado para disfrutar del aire libre, con vegetación natural que aporta intimidad a la casa y frescura. La presencia de una barbacoa convierte este rincón en el lugar ideal para reuniones familiares y encuentros con amigos, especialmente en un clima como el de Los Ángeles. En varias imágenes de sus redes sociales, Mario Picazo aparece cocinando al aire libre, preparando platos como paella en una gran paellera, lo que refleja su relación con la tradición española incluso estando a miles de kilómetros.