Berto González 26 ABR 2026 - 11:00h.

La cocina de Dulceida y Alba Paul, concursante de 'Supervivientes' es un espacio abierto, moderno y funcional integrado en su loft madrileño

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Mientras Alba Paul continúa con su aventura en Honduras como concursante de 'Supervivientes 2026' en Honduras, su casa en Madrid junto a Dulceida sigue siendo un reflejo sobre cómo es su vida en España. La vivienda es de concepto de loft contemporáneo, donde salón, comedor y cocina conviven en una misma estancia multifuncional.

Esto crea un ambiente muy amplio en el que predominan los tonos neutros, las líneas limpias y un original estilo industrial fusionado con piezas de diseño. Dentro de la vivienda, la cocina de concepto abierto se convierte en el corazón del hogar, integrada por completo en la zona de estar y articulada en torno a una gran isla blanca que se convierte en la protagonista de la estancia.

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La vivienda de Dulceida y Alba Paul responde al concepto de loft contemporáneo, donde los espacios abiertos son protagonistas y apenas existen barreras visuales entre estancias. El salón, el comedor y la cocina conviven en un mismo ambiente, generando una sensación de amplitud continua que define toda la casa. A nivel decorativo, predominan las líneas rectas y modernas en contraste con una paleta de colores neutros que se mueve entre blancos, grises y tonos naturales. El suelo en gris claro se extiende por todo el espacio y contribuye a que la vivienda parezca mucho más amplia.

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Uno de los rasgos más característicos del espacio es la presencia de elementos estructurales que quedan a la vista, como pilares y vigas de madera reforzada, que aportan personalidad y recuerdan a los lofts neoyorquinos. Sin embargo, lejos de resultar fríos, estos elementos se dan la mano con materiales más cálidos, como la madera natural, que aparece en revestimientos y detalles decorativos.

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Una cocina abierta, funcional y con una isla central como protagonista

Dentro de este gran espacio abierto, la cocina se convierte en uno de los puntos clave de la vivienda. Totalmente integrada en el salón, su diseño en cuanto a los armarios de almacenaje y las supeficies se mantiene en el estilo moderno y minimalista general de la casa. El elemento central de la cocina es una gran isla en color blanco que actúa como superficie de trabajo y, al mismo tiempo, como zona de comedor informal. Esta isla se acompaña de varios taburetes altos de diseño en tono cuero, que aportan un contraste cálido y le dan un matiz más acogedor a la estancia frente al predominio del blanco.

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El mobiliario sigue una línea muy depurada y minimalista, con armarios de acabado liso y sin tiradores visibles, lo que refuerza la sensación de orden. Esta elección resulta clave en una cocina abierta, ya que cualquier elemento decorativo queda a la vista y puede romper el minimalismo de la estancia.

En cuanto a los materiales, destaca el uso de madera en formato de listones verticales en una de las paredes, un recurso que aporta textura y contraste con de las superficies lisas. Este revestimiento se multiplica gracias a la presencia de un espejo de gran formato, que amplía el espacio y potencia la entrada de luz.

El color también tiene su presencia de forma sutil y discreta. Al fondo, una pared en tono azul grisáceo con azulejo brillante introduce un punto de contraste sin alterar la decoración general. Se trata de un detalle que añade profundidad y evita que la estancia resulta monocromática.

La iluminación también juega un papel fundamental. Sobre la isla cuelgan varias lámparas de diseño minimalista que proporcionan luz puntual y, al mismo tiempo, actúan como elemento decorativo. Este tipo de iluminación contribuye a delimitar visualmente la zona de cocina dentro del espacio abierto.