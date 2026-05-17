Fiesta 17 MAY 2026 - 20:57h.

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Shakira y Anitta están en el punto de mira tras la publicación de su colaboración, publicada el pasado 9 de abril, 'Choka Choka'. Y es que Sarao, un dúo argentino formado por Tushka y Rebebe, las han acusado de plagio, reclamando la autoría de los ritmos de la canción. Hoy, en 'Fiesta', hablamos con ellas sobre lo ocurrido y nos señalan las grandes coincidencias de la canción de la colombiana y la brasileña con su tema, 'Atómica'.

Desde su publicación el mes pasado, 'Choka Choka', incluida en EQUILIBRIVM, el último álbum de Anitta, ha acumulado millones de reproducciones, posicionándola como una de las canciones del momento. Sin embargo, el tema se ha visto salpicado por una fuerte polémica después de que el grupo argentino, Sarao, acusase de plagio a la colombiana y la brasileña.

Un debate que se abrió en redes sociales, después de que las propias Tushka y Rebebe publicasen un vídeo en el que comparaban fragmentos de la canción de Shakira y Anitta con su tema 'Atómica', lanzada en diciembre de 2025. Según el dúo argentino, existen similitudes en las métricas, en los ritmos e incluso en algunos elementos visuales de los videoclips.

Tushka y Rebebe denuncian la "copia" de Shakira y Anitta

Desde Buenos Aires, Tushka y Rebebe han conectado en directo con el programa de los fines de semana de Telecinco para hablar sobre la polémica y desvelar si han tomado o piensan tomar medidas legales contra Shakira y Anitta tras sus acusaciones de plagio. "Nos empezó a llegar el recorte de la canción por nuestros seguidores, nos empezaron a etiquetar por el parecido a 'Atómica'", han explicado sobre cómo se enteraron de lo que estaba sucediendo.

Sobre si se han puesto en contacto con el equipo de Shakira o Anitta, las cantantes han contado: "Lo mejor que podíamos hacer era compartirlo con la gente y por lo menos que se haga público. No teníamos mucho conocimiento acerca de cómo averiguar si era posible que ellos hayan tenido acceso a nuestra música, entonces lo planteamos primero con el público. Al ver su respuesta, ahí contactamos con un abogado", han desvelado.

El dúo ha asegurado que "la información llegó al quipo de trabajo de ambas, pero no hubo ningún tipo de acercamiento o respuesta". Del mismo modo, Tushka y Rebebe han hecho una impactante confesión: "Ellas trabajan en su canción con once personas, alguna ha podido tener acceso, y en la averiguación que estuvimos haciendo comprobamos que sí. Algunos de estos productores pudo haber tenido acceso fácilmente a nuestra canción".