Fiesta 16 MAY 2026 - 20:56h.

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Durante décadas, Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal han presumido de mantener una amistad fuerte e inseparable. Ambas han estado presentes en algunos de los capítulos más importantes de sus vidas, apoyándose mutuamente tanto en sus éxitos personales como en sus peores momentos. Sin embargo, en los últimos meses su amistad está en entredicho, puesto que son muchas las informaciones que apuntan a una ruptura drástica y total entre ellas.

En 'Fiesta' conocemos de la mano del periodista, Saúl Ortiz, los detalles sobre un episodio clave que confirmaría el supuesto fin de esta estrecha amistad entre la cantante y la diseñadora, quienes forman una de las amistades más consolidadas del panorama social, acompañándose en sus bodas, sus rupturas sentimentales y duras pérdidas familiares.

Ya a finales del 2025, saltaron las alarmas sobre un posible distanciamiento cuando después de un sorprendente movimiento en redes sociales por parta de Marta Sánchez que no pasó desapercibido. La cantante dio 'unfollow' en Instagram a Vicky Martín Berrocal. Un suceso al que se han sumado las significativas ausencias en eventos muy importantes. El último, el de Vicky en el cumpleaños de Marta.

Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal han roto su amista: el episodio que lo confirma

Después de que el colaborador de 'Fiesta', Aurelio, negase que la amistad de la cantante y la diseñadora hubiese terminado: "No hay ningún problema", el periodista, Saúl Ortiz, ha irrumpido en el plató para dar a conocer un impactante episodio que confirma que Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal han roto su estrecha relación de manera definitiva:

"Me consta que Roció Martín Berrocal, hermana de Vicky Martín Berrocal, estuvo intentando convencer a Marta Sánchez para que invitara a Vicky a su cumpleaños de manera continua y Marta le dijo que de ninguna de las maneras la iba a invitar. Tanto es así que la portada de la revista 'Hola' de esta semana evita que en todo momento Vicky Martín Berrocal salga en esa portada. La relación entre ellas es inexistente y por lo tanto ahora mismo no son amigas", ha asegurado el periodista.