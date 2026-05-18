Lidia González 18 MAY 2026 - 09:00h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ sorprende a Patri Pérez hincando rodilla en una preciosa playa en Fuerteventura

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Lester Duque ha tomado una importante decisión sobre su futuro con Patri Pérez; algo que lleva pensando durante mucho tiempo y que, por fin, ha hecho realidad. Después de confesar todo lo que siente por la madre de sus hijos, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ le pide matrimonio a Patri Pérez tras su divorcio. Ahora que se encuentran en un momento muy dulce, el canario sorprende a la catalana en una preciosa puesta de sol en la playa y con un impresionante anillo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha compartido, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Después de la complicada situación que atravesaron el año pasado, que los llevó a firmar los papeles del divorcio, los creadores de contenido han demostrado estar más unidos que nunca. Hasta el punto de haber ampliado la familia, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ están viviendo uno de los momentos más bonitos de su relación.

Aunque llevaban mucho tiempo dándole vueltas y no era la prioridad actualmente, ya que están muy inmersos en la reforma de su nueva casa, Lester Duque ha querido oficializar su compromiso con Patri Pérez hincando rodilla. “Tengo una sorpresa increíble”, aseguraba frente a las cámaras, usando a sus seguidores como cómplice de este gran evento. El canario está convencido de que es “el momento” para dar este gran paso y asegura antes de darle el anillo a la catalana: “Estoy nervioso, contento y emocionado”.

Así ha sido la pedida de Lester Duque a Patri Pérez

Lester Duque ha aprovechado una escapada familiar a Fuerteventura para hacerle la proposición oficialmente a su pareja. Rodeado de sus dos hijos, le prepara un bonito juego a Patri Pérez en el que acaba pidiéndole matrimonio en la playa. La creadora de contenido, que no se esperaba para nada lo que ha pasado, reacciona al ver el anillo que le ha comprado el canario. ¡Dale al play y descubre todos los detalles de la pedida, en exclusiva, disponible en Mediaset Infinity!