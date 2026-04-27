Lidia González 27 ABR 2026 - 17:46h.

çLa exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte el momento en el que le comunica la inesperada noticia a Lester Duque

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Patri Pérez ha contado una impactante noticia que afecta directamente a su situación familiar y ha querido compartir cómo se ha enterado su pareja. Después de confesar el dinero que va a ganar con su nuevo negocio de apartamentos turísticos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra la reacción de Lester Duque al descubrir que van a ser uno más en la familia. La influencer guarda todos los detalles de este emotivo momento y lo enseña sin filtros. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha enfrentado a este capítulo con muchos nervios después de haber estado “muchas semanas” callándose y no ha podido esperar el momento de comunicárselo al canario. Anticipándose a las primeras impresiones de Lester Duque, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura: “Va a flipar en colores”. Después de confesar todo lo que sienten el uno por el otro, la influencer sorprende al padre de sus hijos con este anuncio y muestra el momento, en exclusiva, en su canal de mtmad.

Patri Pérez y Lester Duque anuncian que amplían la familia

Patri Pérez y Lester Duque están viviendo uno de los mejores momentos de su relación después de haber superado muchos obstáculos y cambiar algunos aspectos de su comunicación. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ anuncian que amplían la familia y cuentan todos los detalles al respecto. Los creadores de contenido, por fin, han dado el paso de confesarlo públicamente. ¡Dale al play y descubre todo lo que han dicho, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!