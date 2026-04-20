Lidia González 20 ABR 2026 - 11:35h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se declara a Patri Pérez como nunca y le dedica unas emotivas palabras a Patri Pérez

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Patri Pérez se sienta frente a las cámaras de mtmad para tener una importante conversación con Lester Duque que llevaba mucho tiempo esperando. Después sincerarse sobre el peor momento de su relación, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal, por primera vez, y confiesa todo lo que siente por ella. El influencer ha hablado muy claro después de todo lo que han vivido juntos y se confiesa al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada de la conversación, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha admitido, en muchas ocasiones, que es “una persona a la que le cuesta mostrar sus sentimientos”, algo que ha llegado a afectar a la madre de sus hijos. Sin embargo, después de los malos momentos que han atravesado y los errores que ha cometido en su relación, el canario asegura: “Me arrepiento de no ser una persona clara con mis sentimientos, tengo una coraza”.

El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido bajar la guardia para declararse como nunca a Patri y decir lo que realmente piensa de ella. Por ello, se sincera como nunca y le dedica unas bonitas palabras a la catalana: “Me imagino contigo hasta que me muera”. Además, el creador de contenido reconoce la labor que está haciendo su pareja en los últimos meses: “Valoro mucho lo que estás haciendo, te estás encargando de todo”.

La reacción de Patri Pérez a las palabras de Lester Duque

Patri Pérez llevaba mucho tiempo esperando a sincerarse de esta manera con el padre de sus hijos y no ha escondido su emoción al hablar con él. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reacciona a las palabras de Lester Duque y se confiesa tras la grave crisis que han atravesado. ¡Dale al play y descubre todo lo que se han dicho, en exclusiva, en Mediaset Infinity!