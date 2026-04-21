Lidia González 21 ABR 2026 - 17:41h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo afrontó la grave crisis que vivió con Patri Pérez

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Lester Duque ha tomado la decisión de abrirse en canal como nunca y mostrar su faceta más vulnerable para reconocer cómo ha vivido el último año. Después de enseñar la nueva casa que se ha comprado y contar su impactante historia, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reconoce públicamente que se arrepiente de haberse separado de Patri Pérez. El canario recuerda cómo vivió esa situación y se sincera como nunca con la catalana. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha compartido, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

A pesar de que el creador de contenido ha asegurado que le cuesta expresar cómo se siente porque se pone “una coraza”, ha dado el paso de explicar cómo afrontó la grave crisis que vivieron el año pasado. “No era necesario haber llegado a ese punto, hay que caminar hacia delante en la vida”, asegura el influencer, que ha confesado si ha estado con otra persona durante ese tiempo. Además, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro sobre el comportamiento que tuvo con Patri durante ese momento: “Me arrepiento de tener mala actitud, tenía mal carácter”.

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Lester Duque se declara como nunca a Patri Pérez

Lester Duque no solo ha mirado al pasado para confesar cómo vivió su separación de la madre de sus hijos y explicar todos los arrepentimientos que tiene, sino que también lo ha hecho con el presente. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se declara como nunca a Patri Pérez y le dedica unas emotivas palabras.

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Patri Pérez confiesa un aspecto negativo de Lester Duque y terminan discutiendo

En un capítulo lleno de sinceridad, Patri Pérez ha sacado a la luz algo que ha provocado la reacción instantánea del padre de sus hijos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa un aspecto negativo de Lester Duque y terminan discutiendo. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!