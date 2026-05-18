Lidia González 18 MAY 2026 - 15:48h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ hace un desglose de sus gastos y descubre la suma total que tiene que pagar al mes

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Mayeli Díaz se ha enfrentado a la calculadora para descubrir toda la verdad de su economía y compartirlo con todos sus seguidores, en exclusiva, para su canal de mtmad. Después de derrumbarse por la crisis personal que atraviesa, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ hace cuentas y desvela el dineral que se gasta al mes. La influencer hace un desglose de todos los pagos que tiene que realizar y descubre la cantidad exacta frente a las cámaras. ¡Dale al play y no te pierdas cómo ha sido su reacción al enterarse, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha querido conocer todos los detalles sobre la realidad de su situación económica y no ha dudado en ponerse manos a la obra. “Estoy tiesa, en números rojos”, comenzaba diciendo la influencer. Con muchas ganas de descubrir si realmente su estado es tan caótico como piensa, Mayeli Díaz, que se ha sometido a un cambio de look radical, hace un desglose y divide todos sus gastos en categorías: el alquiler de su casa, la comida, el ocio o el agua.

Mayeli Díaz confiesa la desorbitada cifra de dinero que gana al mes

Mayeli Díaz no solo ha hablado de los gastos que tiene que afrontar, sino que se ha querido mostrar muy transparente y también ha hablado de lo que le entra en la cuenta. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa la desorbitada cifra de dinero que gana al mes. Muy consciente de la privilegiada situación en la que se encuentra, la influencer pone de ejemplo los últimos meses y desvela cuánto ha cobrado.

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Lo máximo que ha llegado a cobrar por una publicidad

La creadora de contenido sabe muy bien que su situación económica es algo que genera mucha expectación entre sus seguidores y ha querido ser muy sincera al respecto. Por ello, Mayeli Díaz revela lo máximo que ha llegado a cobrar por una publicidad. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles y se abre en canal frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!