Lidia González 04 MAY 2026 - 15:43h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ renueva su imagen y graba todo el proceso: su antes y después

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Mayeli Díaz ya no podía más y ha decidido renovar su imagen por completo para comenzar una nueva etapa tras el complicado momento personal que está atravesando. Después de hablar de los problemas de suelo pélvico tras el parto, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra el resultado de su cambio de look radical. La influencer siempre ha compartido todo lo que se hace en el pelo, pero, esta vez, está totalmente irreconocible. ¡Dale al play y no te pierdas su nueva imagen, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

No es la primera vez que la creadora de contenido se pone en manos de los peluqueros, pero ha decidido arriesgar por completo con algo que sus seguidores “no se esperan en absoluto”. Acompañada de su familia, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha puesto rumbo a la peluquería para cortar por lo sano con todo. Después de la mala racha que ha atravesado tras salir a la luz la deslealtad de Álvaro Rubio, sorprende con un aspecto completamente diferente: “Van a flipar”.

“Vamos a hacer el gran cambio de este pelito”, anuncia la ecuatoriana. Deseando quitarse las extensiones, Mayeli Díaz cuenta todos los detalles del proceso que va a seguir con su peluquero: “Vamos a jugar con distintas tonalidades”. Tras desvelar cuánto pesa tres meses después de convertirse en madre, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña su nueva versión.

Mayeli Díaz reacciona al resultado de su nuevo look: su antes y después

A pesar de que Mayeli Díaz tenía muy claro qué era lo que quería hacerse en el pelo, lo cierto es que ha cambiado de opinión en el último momento. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que ha tomado esta decisión tan precipitada y reacciona al resultado de su nuevo look. Más sincera que nunca, la influencer opina y se sincera frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y descubre todos los detalles del proceso de su gran cambio, en exclusiva, en Mediaset Infinity!