Lidia González 06 MAY 2026 - 18:01h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se quita las extensiones y enseña su pelo corto

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Mayeli Díaz ha cortado por lo sano y ha cambiado su imagen completamente, pero no sin antes revelar un gran secreto que ha estado guardando durante mucho tiempo. Después de desvelar cuánto pesa tras haberse convertido en madre, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, sin extensiones, muestra su pelo natural. La influencer se sienta frente a las cámaras para reaccionar en directo y comparte sus sensaciones. ¡Dale al play y no te pierdas cómo es su pelo corto, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Después de dar a luz a su hija Alma y de que saliera a la luz la deslealtad de Álvaro Rubio, la creadora de contenido tenía muchas ganas de cuidarse a sí misma. Con muchas ganas de retocarse la raíz y renovar su imagen, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se deshace de sus extensiones y se sincera sobre el estado de su pelo actualmente: “Parezco una bruja”.

Mayeli Díaz se somete a un cambio de look radical

Mayeli Díaz ha dado un importante paso que llevaba mucho tiempo esperando y ha querido que todos sus seguidores sean cómplices de este gran momento. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se desplaza hasta la peluquería para someterse a un cambio de look radical. La creadora de contenido reacciona al resultado y no duda en decir lo que piensa. ¡Dale al play y descubre cómo es la nueva imagen de la ecuatoriana, en exclusiva, en Mediaset Infinity!