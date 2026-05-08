Lidia González 08 MAY 2026 - 12:47h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, agotada por el cúmulo de circunstancias que vive, se sincera sobre su complicado momento personal

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Parece que Mayeli Díaz no consigue levantar cabeza y está encadenando muchas malas noticias que la tienen al borde del colapso. Después de contar los problemas de suelo pélvico que tiene tras convertirse en madre, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, entre lágrimas, habla de la gran crisis personal que atraviesa. Muy agobiada por el cúmulo de circunstancias que está atravesando, se sincera con todos sus seguidores. ¡Dale al play y no te pierdas lo que le está pasando, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“No están siendo las mejores semanas”, comienza asegurando la creadora de contenido. Aunque está intentando remontar y no deja de probar cosas nuevas, como su cambio de look, para salir de este complicado momento personal, la influencer asegura haber llegado a su límite: “No puedo vivir así”. Después de todo lo que ha ocurrido en su vida y la decepción que se llevó al enterarse de la deslealtad de Álvaro Rubio, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no puede más: “En algún momento desbordo”.

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“Es una cosa tras otra”, afirma la ecuatoriana visiblemente emocionada. Agotada por lo que está sucediendo en su vida, la creadora de contenido se sienta frente a las cámaras de mtmad para abrirse en canal como nunca y explicar en qué punto se encuentra. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el cúmulo de circunstancias que está atravesando: “¿Habrá algún capítulo en el que os cuente cosas bonitas?”.

Mayeli Díaz se derrumba al hablar de la caída de pelo que está sufriendo

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Uno de los últimos varapalos personales que Mayeli Díaz se ha llevado, sin ninguna duda, ha sido el problema capilar que está viviendo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se derrumba al hablar de la caída de pelo que está sufriendo y se rompe completamente: “Me estoy quedando calva”. La influencer muestra los mechones frente a las cámaras y se sincera sobre esta dolorosa situación. Además, explica qué va a hacer para conseguir solucionarlo.

Todos los detalles del cambio de look de la exparticipante de ‘LIDLT’

Mayeli Díaz está sumida en una racha personal muy complicada y ha querido dar un importante paso para cortar con todo. Por ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se somete a un cambio de look y enseña el resultado. La creadora de contenido cambia su imagen de manera radical y muestra la reacción de Álvaro Rubio. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!