Lidia González 18 MAY 2026 - 12:21h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera con Lester Duque tras su propuesta de matrimonio

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Patri Pérez tenía preparada una importante sorpresa para el padre de sus hijos por su cumpleaños, pero lo que no se esperaba, de ninguna manera, era ser ella la persona sorprendida. Después de retirarse el ácido hialurónico de los labios, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reacciona a la pedida de matrimonio de Lester Duque. La influencer ha sido muy sincera al dar sus primeras palabras tras esta propuesta y se sincera sobre cómo se siente al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas cómo ha sido este emotivo momento, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Estás fatal”, comienza asegurando la creadora de contenido. La pareja ya ha hablado, en otras ocasiones, sobre la posibilidad de pasar por el altar de nuevo; sin embargo, todo quedaba apartado a un segundo plano, ya que aseguraban que tenían otras prioridades como la reforma de su casa. Ahora que está más cerca de dar este importante paso, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera con Lester Duque sobre su proposición: “No me lo esperaba”.

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Así ha sido la pedida de matrimonio de Lester Duque a Patri Pérez

Lester Duque llevaba mucho tiempo planeando este momento y ha visto la oportunidad de poner su plan en marcha durante su escapada familiar a Fuerteventura. En exclusiva para mtmad, el creador de contenido graba todos los detalles sobre su pedida de mano a Patri Pérez y muestra todos los detalles frente a las cámaras. Con una preciosa puesta de sol en la playa como protagonista, un divertido juego y un impresionante anillo, el canario deja sin palabras a la catalana.

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Todos los detalles sobre la segunda boda de los expaticipantes de ‘LIDLT’

Si de algo guarda un buen recuerdo la pareja es de la impresionante boda que celebraron cuando se casaron por primera vez, en la que tiraron la casa por la ventana. Patri Pérez y Lester Duque tienen muy claro que va a ser “difícil superar la primera”. Sin embargo, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ ya saben cómo quieren que sea su segunda boda y lo han compartido con todos sus seguidores sin tapujos. ¡Dale al play y descubre todo lo que tienen que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!