Lidia González 23 MAR 2026 - 11:45h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ enseñan su casa antes de acabar la reforma y explican cómo va a ser la disposición

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Patri Pérez y Lester Duque han dado un paso muy importante en su vida y no han podido esperar para mostrárselo a sus seguidores. Después de hablar del estado actual de su relación, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ abren las puertas de su nueva casa. Aunque todavía quedan muchas cosas que pulir antes de terminar la reforma, los creadores de contenido han mostrado su nuevo hogar, “Patrimonio de la Humanidad”, con 10.000 m² de terreno. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Pese a que aún están terminando la estructura, los creadores de contenido tienen muy claro cómo quieren que sea la disposición de su casa y han hecho un recorrido completo para explicarlo. La pareja, que ha mostrado cómo es la realidad de su vida como padres de dos hijos, enseñan la habitación de su hijo Río, la de Cala, su baño e incluso el vestidor que van a construir: “Va a ser todo diáfano, con gallinero y zona de plantación”.

“Lester está yendo desde las siete de la mañana a las siete de la tarde”, comienza explicando la influencer. Ambos están poniendo mucho esfuerzo para terminar la construcción lo antes posible y desvela la fecha aproximada del fin de la reforma. Además, resuelve las grandes dudas de sus seguidores y revela el dineral que la ha costado su nueva casa: “Es una hipoteca bastante alta que podemos asumir entre los dos”.

Patri Pérez desvela la impactante historia de su casa nueva

Patri Pérez no solo ha hecho un recorrido completo, junto a Lester Duque, por todo el terreno del hogar donde van a comenzar su nueva vida como familia, sino que también ha desvelado la impactante historia que hay tras su casa nueva. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles: “Es como una reliquia protegida”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!