Lidia González 04 MAY 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte el resultado tras reducir el tamaño y volumen de su labio superior

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Patri Pérez, por fin, ha dado un importante paso que llevaba mucho tiempo queriendo y no ha dudado en grabar todo el proceso para su canal de mtmad. Después de anunciar que va a ampliar la familia con Lester Duque, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se retira el ácido hialurónico de sus labios. La influencer ha tomado esta importante decisión sobre su físico y ha mostrado su impactante antes y después. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha compartido, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Después de estar dándole vueltas durante mucho tiempo y haber estado pensando en su salud, la creadora de contenido ha querido solucionar el problema que tenía en sus labios: “Tengo bastante hinchada la parte de arriba, se me ha migrado el labio superior”. A pesar de que está completamente decidida, no puede ocultar los nervios que tiene de enfrentarse a este proceso. La catalana, que ha hablado de su nuevo proyecto profesional, cuenta todos los detalles sobre el motivo que le ha llevado a querer revertir este aspecto de su rostro.

Una vez en consulta, el profesional le hace un diagnóstico completo a la influencer y le explica todos los detalles sobre lo que va a consistir este proceso. Tras poner todas las medidas antisépticas necesarias, comienza el procedimiento de la hialuronidasa. A pesar de que la catalana ya sabía que el proceso iba a ser molesto, no se esperaba sufrir el dolor que ha vivido, hasta el punto de que se le saltasen las lágrimas.

Patri Pérez reacciona al resultado tras retirarse el ácido hialurónico de los labios

Después de mostrar el proceso completo de cómo se ha retirado el ácido hialurónico de los labios, ha llegado el momento de ver el resultado de su nuevo rostro. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha esperado unos días para poder ver cómo iban a quedar realmente sus labios y ha compartido su nueva imagen con sus seguidores. La creadora de contenido confiesa cómo se siente al respecto y desvela si le ha gustado: “Os presento a la nueva Patri”. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha enseñado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!