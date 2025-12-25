Lidia González 25 DIC 2025 - 10:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuenta el contenido de la conversación con el futbolista

Jennifer Lara, rota, explica cómo le contó a su hija Ángel su ruptura con Rubo Blanco

Jennifer Lara se sienta frente a las cámaras de mtmad para actualizar todos los detalles de su ruptura con Rubo Blanco. Después de desvelar que su expareja se ha dado de baja en el Registro Civil a sus espaldas, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela su conversación con el futbolista tras anunciar su ruptura. La influencer está muy dolida con todo lo que ha sucedido y se abre en canal con sus seguidores para contar todo lo que ha sucedido desde que hiciera su comunicado. ¡Descubre todo lo que ha compartido, en exclusiva, para su canal en Mediaset infinity!

Las reacciones al anuncio sorpresa de su separación del futbolista no se han hecho esperar, como las duras palabras que ha recibido por parte de su excuñado, y el otro protagonista de esta historia no ha sido una excepción. Rubo Blanco se puso en contacto con la creadora de contenido después de que se publicase su comunicado y tuvieron una conversación que ha puesto sobre la mesa: “Me escribió un mensaje que no me gustó”.

Jennifer Lara desvela el contenido de su conversación con el que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ y explica cómo se siente después de este enfrentamiento que ha protagonizado con él. “No tengo que darle explicaciones, igual que no me las da él”, sentencia haciendo referencia a la falta de motivos para terminar con su relación. Además, la influencer hace una confesión sobre las conclusiones que ha sacado de esta conversación: “Me dio a entender muchas cosas”.

Jennifer Lara habla sobre la custodia de su hijo Asia

Sin ninguna duda, uno de los principales aspectos que más preocupaba a la creadora de contenido tras separarse de Rubo Blanco es el futuro de su pequeño. Jennifer Lara lo ha pasado muy mal con todas las circunstancias que rodearon a su hija Ángel y, por eso, ha querido prevenir todo lo que pudiera pasar. La creadora de contenido habla sobre la custodia de Asia, el hijo que tiene en común con el futbolista, y desvela El acuerdo al que ha llegado con él.

Jennifer Lara regresa, una vez más, a ‘Un nuevo amanecer’, su canal de mtmad, para contar todas las novedades de lo que ha pasado en su vida después de formalizar su separación de Rubo Blanco. De esta manera, la influencer no solo explica el punto personal en el que se encuentra, sino que también confiesa la reacción de su hija Ángel al enterarse de esta noticia o qué va a suceder con la casa que compartía con el que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que contar la creadora de contenido, en Mediaset infinity!