Ana Rosa Quintana tía abuela

Kique Quintana y Carmen Gaitán ya son padres: el emotivo significado del nombre escogido para la ahijada de Ana Rosa

Kike Quintana revela el sexo y el nombre de su bebé: "Ana Rosa va a ser la madrina"
Kique Quintana habla del papel fundamental que tendrá su tía Ana Rosa con su hija. Instagram
Ana Rosa Quintana ya se ha convertido en tía abuela. Su sobrino, Kike Quintana, ha sido padre de su primera hija. El colaborador daba la feliz noticia y compartía sus primeras imágenes en 'El tiempo justo', llevándose las felicitaciones de Joaquín Prat y del resto de compañeros. Una esperada noticia que les ha llenado de amor a él y a su mujer Cristina Gaitán y que tal como indica su nombre es la luz que a partir de ahora les va a guiar. Analizamos el emotivo significado.

Para Kique Quintana y su mujer Carmen Gaitán hay una fecha ya imborrable en el calendario. "03/03/2026. Hoy solo cabe la vida. Gracias", son las palabras con las que el sobrino de Ana Rosa ha dado la feliz y esperada noticia de la llegada de su hija. Él mismo ha mostrado a su legión de seguidores la manita de Candela, el nombre que han escogido para su pequeña y ahijada de Ana Rosa Quintana.

Origen y significado del nombre de Candela

Este nombre femenino tiene mucha historia. Etimológicamente proviene del latín, derivando del verbo candere que significa arder. Candela es el diminutivo de Candelaria y comparte con él la idea de 'luz' y la 'calidez'. Pero para entender también este nombre hay que irse a la fiesta de Purificación de la Virgen María (también conocida como Candelaria).

La fiesta de la Candelaria explica mucho del emotivo nombre que han escogido Kique Quintana y Cristina Gaitán. Esta festividad celebrada el 2 de febrero, es una de las más antiguas del calendario cristiano y conmemora la presentación de Jesús en el templo. Durante esta celebración se acostumbra a bendecir las velas, que simbolizan a Cristo como la luz del mundo. Y esas velas representan la 'candela', el recordatorio de la 'luz divina que ilumina el camino'.

Y no solo la luz evoca el nombre de Candela. Esta fiesta también recuerda que se está en un periodo renovador y esa capacidad de transformación y de renacimiento queda recogido en este nombre que lleva la ahijada de Ana Rosa Quintana.

La noticia de su embarazo

Fue en Halloween y con un divertido disfraz de esqueleto, como él y su mujer decidieron dar a conocer la noticia, y desde entonces han vivido muchos emocionantes instantes hasta poder ver ahora la carita de su bebé. "Nos vestimos de muerte… para anunciar y celebrar la vida", escribía el colaborador televisivo de la feliz noticia.

A partir de ese momento el propio sobrino de Ana Rosa Quintana ha sido el que se ha encargado de ir dando más detalles de cómo avanzaba el embarazo, el sexo y nombre de su bebé y cómo él y su mujer Cristina, sobre todo, estaban llevando "el tiempo de descuento". Un bebé muy esperado por todos y que viene también con una grata sorpresa para su tía. Candela no solo ha hecho tía abuela a la presentadora, sino que será la madrina cuando sus padres cierren la fecha del bautizo.

Kike Quintana y su mujer Cristina que se casaron en Madrid hace dos años en un enlace tienen ya junto a ellos a su primera hija que ha venido a colmar de felicidad a los tortolitos y a toda la familia.

