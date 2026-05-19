Lidia González 19 MAY 2026 - 09:58h.

La madre de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro sobre el punto en el que se encuentra la relación de Sandra Barrios y Juanpi

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Sandra Barrios ha querido saber lo que piensa la persona más importante de su vida sobre el tema de su vida que tanto está dando de qué hablar. Después de someterse a un cambio de look radical, la madre de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ opina sobre su reconciliación con Juanpi. La influencer se sienta frente a las cámaras de mtmad con ella para resolver todas las dudas de sus seguidores y explicar en qué punto se encuentran actualmente. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Es la pregunta del millón”, comienza diciendo la madre de la creadora de contenido. Muy honesta con sus seguidores y con su hija, no ha dudado en decir todo lo que piensa tras todo lo que ha ocurrido entre ellos. Después de todas las especulaciones, la complicidad que han tenido en la Feria de Jerez y que se hayan sentado juntos para contar la realidad de su relación, se pronuncia sobre su acercamiento.

La madre de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela lo que opina sobre las “segundas oportunidades” y se muestra muy transparente para sincerarse sobre el hecho de que Sandra esté fluyendo. A pesar de la estrecha relación que mantienen madre e hija, la creadora de contenido lo tiene claro y ha asegurado: “Yo decidiré con quién voy a compartir mi vida”. ¡Dale al play y descubre cómo ha sido la conversación de Sandra con su madre sobre Juanpi, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!