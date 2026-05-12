Lidia González 12 MAY 2026 - 11:39h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se arriesga con un método que nunca se ha hecho para su nuevo look

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Sandra Barrios se ha atrevido a dar un importante paso que llevaba mucho tiempo pensando y no ha dudado en compartir todos los detalles con sus seguidores. Después de realizarse un tratamiento para acabar con sus problemas de sudoración, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se somete a un cambio de look radical. La influencer tiene muy claro que es lo que quiere hacerse y se arriesga como nunca. Además, Juanpi reacciona al verla, en primicia. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Desde que saltase a la fama, la creadora de contenido ha mantenido su icónico pelo corto castaño, algo con lo que ha querido romper por completo. La influencer ya ha hablado de todos los cortes de pelo y colores que ha llevado a lo largo de su vida y ha llegado el momento de recuperar uno de sus momentos favoritos. “Hace mucho que no me veo así y me da miedo que no me guste”, asegura la andaluza de camino a la peluquería.

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La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido grabar el procedimiento completo de su transformación y no ha dudado en hacerle todas las preguntas pertinentes a su peluquera para resolver sus dudas. La creadora de contenido se arriesga con un método que nunca se ha hecho y no esconde los miedos que tiene de enfrentarse a ello: “Me preocupa mucho no adaptarme”.

La reacción de Juanpi al ver la nueva imagen de Sandra Barrios

Nada más someterse a su cambio de look, Sandra Barrios ha querido saber la opinión de las personas más importantes para ella y, sin duda, una es Juanpi. “Y si no te gusto, ¿qué?”, decía la creadora de contenido antes de enseñarle el resultado. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no puede ocultar la sorpresa al ver la nueva imagen de la andaluza y reacciona: “¿Me quieres recuperar?”. ¡Dale al play y descubre cómo ha sido su reacción, en exclusiva, para Mediaset Infinity!